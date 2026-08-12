الأرض تفقد جاذبيتها لـ7 ثوان تزامنا مع الكسوف.. ما حقيقة ذلك؟

ويبدو أن اختيار 12 اب 2026 كموعد لهذه الخدعة لم يأت من فراغ، بل تزامن مع حدثين فلكيين حقيقيين هما اصطفاف ستة كواكب في سماء ما قبل الفجر، إلى جانب كسوف كلي للشمس سيكون مرئيا في أجزاء من شمال وكندا وأوروبا وشمال غرب إفريقيا، وهي ظواهر ارتبطت تاريخيا بنبوءات نهاية العالم، لكن الخبراء يؤكدون عدم وجود أي صلة علمية بين هذه الأحداث الطبيعية وبين الجاذبية.وتدعي النظرية أن فقدان الجاذبية سيتسبب في طفو مليارات البشر فوق الأرض قبل أن يسقطوا مجددا، مع توقعات بمقتل نحو 900 مليون شخص وانهيار اقتصادي يستمر لعقد كامل.وقد استندت نظرية المؤامرة المفترضة هذه إلى ادعاءات بأن اكتشفت سرا موجات جاذبية ناتجة عن اصطدام ثقبين أسودين قبل ملايين السنين، وهي تتجه نحو الأرض كشعاع طاقة قاتل يكفي لإلغاء قوة الجذب المؤقتة.وزعمت المنشورات المتداولة وجود وثيقة سرية باسم "مشروع المرساة" تكشف عن خطة الضخمة بقيمة 89 مليار دولار لتوسيع الملاجئ تحت الأرض وتركيب أنظمة ربط في المباني الحيوية استعدادا للكارثة، لكن الصور المزعومة لهذه الوثيقة اختفت من حسابات "إنستغرام" و" " بعد أن حققت انتشارا واسعا قبل أشهر.وفي رد رسمي حاسم، نفت ناسا هذه الادعاءات، مؤكدة أن فقدان الأرض لجاذبيتها مستحيل علميا لأنه يتطلب فقدان الكوكب لكتلته بأكملها، وهو أمر غير وارد، كما أوضح باحثون من أن موجات الجاذبية الصادرة عن الثقوب السوداء تصل إلى الأرض ضعيفة للغاية بعد قطعها مسافات تقدر بمليارات السنين الضوئية، ولا تعمل كأشعة مدمرة كما توحي الشائعة، وهو ما أكده أيضا المحقق في نظريات المؤامرة إيه جي جنتايل، الذي وصف القصة بأنها خيال محض لا يستند إلى أي أساس علمي.ويعود أصل الإشاعة إلى منشور لمستخدم "إنستغرام" يعرف بـ @mr_danya_of في 31 كانون الاول 2025، حيث كتب أن العالم سيفقد جاذبيته لتلك الثواني المعدودة وأن ناسا تعلم ذلك وتستعد دون إخبار الجمهور، ورغم توقف المستخدم عن النشر في يناير الماضي وإزالة الادعاءات من حسابه، استمرت الشائعة في الانتشار وجذبت مؤمنين جددا بنظريات المؤامرة، يتساءل بعضهم عن سبب وجود تاريخ محدد واسم مشروع وميزانية تفصيلية إذا كانت القصة ملفقة، بينما سخر آخرون من الفكرة واعتبروها غير منطقية علميا.