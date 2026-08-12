تتحدث عن منتج فيظهر لك إعلانه.. هل هاتفك "جاسوس"؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لأربع سنوات ويحيله الى البرلمان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572943-639221407023321585.jpg
تتحدث عن منتج فيظهر لك إعلانه.. هل هاتفك "جاسوس"؟
منوعات
2026-08-12 | 10:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
170 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أحيانا يبدو الأمر وكأن الإعلانات تعرف ما يدور في ذهنك قبل أن تبحث عنه، فقد تذكر منتجا أو علامة تجارية، وبعد وقت قصير يظهر إعلان مرتبط بها، فيبدو التزامن مريبا. لكن خلف هذه المصادفة الظاهرة شبكة واسعة من البيانات والخوارزميات التي تحلل سلوكك الرقمي وتبحث عن أنماط قد تكشف اهتماماتك قبل أن تعلن عنها صراحة.
تعتمد أنظمة الإعلانات الرقمية على كميات ضخمة من البيانات والإشارات التي يتركها المستخدم أثناء استخدام الإنترنت.
وتشمل هذه الإشارات عمليات البحث، والمواقع التي يزورها، والمحتوى الذي يشاهده، والمنشورات التي يتفاعل معها، والتطبيقات التي يستخدمها، إضافة إلى بيانات الموقع وبعض أنماط الشراء والتصفح.
قد لا يكون المستخدم قد بحث عن المنتج مباشرة قبل ظهور الإعلان، لكنه ربما شاهد محتوى مرتبطًا به في وقت سابق، أو زار موقعًا يتحدث عنه، أو نقر على رابط له علاقة به، أو تفاعل مع موضوع مشابه.
بمرور الوقت، تتراكم هذه الإشارات لتكوّن صورة أكثر وضوحًا عن اهتمامات المستخدم.
وعندما تحلل أنظمة الإعلانات هذه البيانات، يمكنها توقع المنتجات أو الموضوعات التي يُرجح أن تلفت انتباهه، حتى إذا لم يبحث عنها في تلك اللحظة.
وهنا تكمن المفارقة، حيث يتذكر المستخدم المحادثة التي جرت قبل دقائق، لكنه قد لا يتذكر عشرات التفاعلات الرقمية التي سبقتها بأيام أو أسابيع، بينما تستطيع الخوارزميات ربط هذه الإشارات ببعضها.
الإشارة من شخص آخر
لا تتوقف عملية الاستهداف دائما عند نشاط المستخدم نفسه. ففي بعض الحالات، يمكن أن تتقاطع أنماط السلوك بين أشخاص تربطهم صلات رقمية أو يتشاركون بعض السياقات.
فإذا تحدثت مع صديق عن منتج معين، ثم بحث هو عنه أو شاهد محتوى متعلقا به، فقد توجد إشارات أخرى تجعل أنظمة الإعلانات تربط بين اهتماماتكما. لذلك قد يبدو لك أن الإعلان ظهر بسبب حديثك، بينما يكون ظهوره نتيجة مجموعة من البيانات والارتباطات التي لا تراها مباشرة.
هل الهاتف يستمع إلى المحادثات؟
هذه هي النقطة الأكثر إثارة للقلق، خصوصا أن بعض التطبيقات تحصل على إذن للوصول إلى الميكروفون. لكن وجود هذا الإذن لا يعني تلقائيا أن التطبيق يسجل المحادثات أو يحللها بهدف عرض الإعلانات.
كما أن ظهور إعلان مرتبط بموضوع تحدثت عنه لا يشكل دليلًا على أن الهاتف استمع إلى المحادثة. فقد تكون هناك إشارات رقمية أخرى فسرت ظهور الإعلان في ذلك التوقيت.
ولهذا، فإن التزامن بين الحديث وظهور الإعلان قد يكون لافتا، لكنه لا يكفي لإثبات أن المحادثة نفسها كانت مصدر البيانات.
بصمتك الرقمية
كل عملية بحث أو مشاهدة أو نقرة أو زيارة لموقع قد تضيف جزءًا جديدًا إلى ما يمكن وصفه بالبصمة الرقمية للمستخدم. ومع تكرار هذه الأنشطة، يصبح من الممكن بناء صورة أكثر تفصيلًا عن اهتماماته وعاداته.
وتستخدم منظومات الإعلانات هذه المعلومات للتنبؤ بما قد يلفت انتباه المستخدم. ولذلك قد تشاهد إعلانًا لشيء تحدثت عنه للتو، رغم أنك لم تبحث عنه مباشرة.
وقد يكون السبب أنك شاهدت محتوى مشابهًا في وقت سابق، أو أن سلوكك الرقمي وضعك ضمن فئة من المستخدمين المهتمين بهذا المنتج، أو أن هناك إشارات أخرى لم تنتبه إليها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
نائب يتحدث عن "اقتصاديات الأحزاب" ويكشف عن "وساطات خارجية" لحماية الفاسدين
15:22 | 2026-07-02
الهند تتحدث عن "نمو اقتصادي هائل" في جامو وكشمير
13:01 | 2026-08-04
الاعلان عن هاتف مصفح
01:20 | 2026-08-04
الصادقون تتحدث عن "الفرصة الأخيرة" في قانون الحشد: ما بعدها غير مبرر!
08:46 | 2026-07-25
هاتف
يتجسس
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
تعلن عن
سومر
السب
ميا
هور
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اعتبارا من أيلول القادم.. زيادة برواتب هذه الفئة باثر رجعي
محليات
41.54%
04:00 | 2026-08-11
اعتبارا من أيلول القادم.. زيادة برواتب هذه الفئة باثر رجعي
04:00 | 2026-08-11
التربية تصدر توجيهاً يخص مدراس المتميزين والمتفوقين
محليات
23.36%
09:52 | 2026-08-11
التربية تصدر توجيهاً يخص مدراس المتميزين والمتفوقين
09:52 | 2026-08-11
غرامات بالملايين تلاحق لوحات بغداد والمحافظات في كردستان.. حجز المركبات وتراكم ديون السرعة
محليات
19.17%
13:08 | 2026-08-10
غرامات بالملايين تلاحق لوحات بغداد والمحافظات في كردستان.. حجز المركبات وتراكم ديون السرعة
13:08 | 2026-08-10
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار.. أسعار جديدة تختلف عن الامس
اقتصاد
15.92%
05:12 | 2026-08-11
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار.. أسعار جديدة تختلف عن الامس
05:12 | 2026-08-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
Live Talk
دور صانع المحتوى في الترويج للسياحة الداخلية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-11
Live Talk
دور صانع المحتوى في الترويج للسياحة الداخلية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
Live Talk
دور صانع المحتوى في الترويج للسياحة الداخلية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-11
Live Talk
دور صانع المحتوى في الترويج للسياحة الداخلية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
اخترنا لك
الأرض تفقد جاذبيتها لـ7 ثوان تزامنا مع الكسوف.. ما حقيقة ذلك؟
09:50 | 2026-08-12
5 تأثيرات غريبة لكسوف الشمس.. ماذا يحدث للحيوانات والطقس والطرق؟
09:21 | 2026-08-12
تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف سامسونغ المنتظر
01:40 | 2026-08-12
تسارع غير مسبوق في ارتفاع حرارة كوكب الأرض
12:00 | 2026-08-11
لعلاج أمراض الأسنان واللثة.. اكتشاف خلطة سحرية جديدة
11:18 | 2026-08-11
ما تأثير الوزن الزائد خلال الطفولة على الخصوبة بالمستقبل؟
09:15 | 2026-08-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.