حيلة بسيطة لضبط سكر الدم

وتبرز السلطة والخضروات في هذا السياق، إذ تشير معلومات غذائية إلى أن البدء بها قبل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قد يساعد على الحد من الارتفاع السريع للغلوكوز بعد تناول الطعام.ووفقًا لما أورده موقع "Only My "، فإن تناول السلطة قبل الوجبة قد يبطئ وصول الكربوهيدرات إلى مجرى الدم، بفضل الألياف الموجودة في الخضروات النيئة.لماذا قد تساعد السلطة على ضبط السكر؟تعمل الألياف الموجودة في الخضروات على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، ما يقلل سرعة ارتفاع مستوى الغلوكوز بعد الوجبة، وقد ينعكس ذلك على استجابة الجسم للإنسولين.كما أن البدء بالسلطة قد يعزز الشعور بالشبع ويسهم في إبطاء إفراغ المعدة، وبالتالي يقلل سرعة هضم الأطعمة التي يتم تناولها لاحقًا، خاصة مصادر الكربوهيدرات.وتشير المعلومات إلى أن تناول السلطة قبل الوجبة بنحو 5 دقائق قد يكون كافيًا لتحقيق هذا التأثير، من دون الحاجة إلى تغيير بقية مكونات الوجبة.خيارات أخرى قبل الوجبةلا تقتصر الخيارات التي يمكن البدء بها قبل الوجبة على السلطة، إذ يمكن للأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية أن تؤدي دورًا في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات.ومن بين الخيارات المقترحة البيض المسلوق، والبانير، والتوفو، والزبادي اليوناني، إلى جانب كميات محدودة من المكسرات والبذور.كما يمكن تناول حساء الخضروات أو المرق الخفيف والزبادي، فيما يرد خل التفاح المخفف بالماء ضمن بعض الخيارات المتداولة في هذا السياق.وتساعد هذه الأطعمة، بحسب المصدر، على تعزيز الشعور بالشبع وإبطاء انتقال الغلوكوز الناتج عن الكربوهيدرات إلى الدم.خطوات بسيطة للحفاظ على استقرار السكريمكن اتباع مجموعة من العادات الغذائية واليومية للمساعدة في الحفاظ على مستويات أكثر استقرارًا لسكر الدم، من بينها:البدء بالخضروات أو السلطة قبل تناول الكربوهيدرات.اختيار مصادر الكربوهيدرات المعقدة بدلًا من الأنواع المكررة.الحفاظ على ترطيب الجسم بصورة كافية.الالتزام بمواعيد منتظمة للوجبات.الحد من المشروبات المحلاة بالسكر.ممارسة نشاط بدني خفيف بعد تناول الطعام.المشي لنحو 10 دقائق بعد الوجبات، بما يساعد العضلات على استخدام الغلوكوز.الحرص على أن تشغل الخضروات نحو نصف مساحة الطبق.