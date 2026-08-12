يوتيوب تضاعف شروط تحقيق الدخل

وبموجب القواعد الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط 2027، سيحتاج منشئو المحتوى الراغبون في التأهل لبرنامج الشركاء إلى تحقيق 8 آلاف ساعة مشاهدة خلال آخر 365 يوماً، أو 20 مليون مشاهدة مؤهلة لمقاطع Shorts خلال 90 يومًا، إلى جانب امتلاك ألف مشترك.وتضاعف الشروط الجديدة الحد المطلوب تقريبًا مقارنة بالمعايير الحالية، التي تتيح التأهل عند تحقيق 4 آلاف ساعة مشاهدة أو 10 ملايين مشاهدة لمقاطع Shorts، مع بقاء شرط ألف مشترك.وأكدت أن التغييرات لن تؤثر في المنشئين المؤهلين بالفعل للبرنامج، إلا أنه سيُطلب منهم الموافقة على الشروط المحدثة.وقالت المنصة إن تعديل المتطلبات يهدف إلى إتاحة المجال أمامها للاستثمار في برامج حوافز جديدة تدعم نمو المنشئين ونماذج الأعمال المختلفة على يوتيوب.وفي الوقت نفسه، ألمحت يوتيوب إلى توسيع Premium Lite ليشمل جميع الدول التي تتوفر فيها خدمة Premium، من دون تحديد موعد دقيق لبدء التوسع.وتعتزم الشركة تخصيص 60% من صافي إيرادات اشتراكات Premium Lite لمجموعة الإيرادات التي يتقاسمها المنشئون، مقارنة بـ30% من صافي الإيرادات المرتبطة بمشاهدات Premium العادية.وبحسب يوتيوب، يحصل المنشئون في المتوسط على عائد أكبر من المستخدمين المشتركين في خدمات Premium مقارنة بالإعلانات، استناداً إلى أداء عام 2026.