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إل جي إلكترونيكس تدعو العالم لتجربة "ابتكار يتناغم مع أسلوب حياتك" في معرض IFA 2026

منوعات

2026-08-13 | 04:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إل جي إلكترونيكس تدعو العالم لتجربة &quot;ابتكار يتناغم مع أسلوب حياتك&quot; في معرض IFA 2026
3 شوهد

تدعو شركة إل جي إلكترونيكس المستهلكين من جميع أنحاء العالم لزيارة جناحها في معرض IFA لعام 2026 في برلين بألمانيا، وذلك في الفترة من 4 إلى 8 أيلول. وستستعرض الشركة - تحت شعار "ابتكار يتناغم مع أسلوب حياتك" (Innovation in Tune with You) - رؤيتها لمفهوم "المنزل القائم على الذكاء الاصطناعي" والمعزز بـ "الذكاء العاطفي" (Affectionate Intelligence)، وذلك من خلال حلول متكاملة تتيح تنسيق تجارب مترابطة تتناغم مع مساحات المعيشة وأنماط الحياة والروتين اليومي للعملاء.

خلال معرض IFA 2026، ستكشف شركة إل جي عن التطور التالي لمفهومها "AI Appliances Orchestra"، مستعرضةً منظومةً متصلةً وموسّعةً تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك استكمالاً لإطلاق هذا المفهوم لأول مرة في العام الماضي. وسيجمع جناح الشركة بين المنتجات والخدمات والتجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوضيح كيف يمكن لحلول إل جي أن تعمل بتناغم تام، مما يجعل حياة المستهلكين الأوروبيين أكثر راحةً وملاءمةً لاحتياجاتهم الفردية وأعلى كفاءةً.

سيسلط المعرض الضوء أيضاً على أحدث أجهزة تلفزيون إل جي المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والمصممة للارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي بميزات ذكية. تُضفي الصور والصوت المحسّنان حيويةً على المشاهد المعروضة على الشاشة لتجربة مشاهدة أكثر ثراءً وانغماساً.
في القاعة رقم 18 بمعرض ميسي برلين، سيتمكن الزوار من استكشاف تطبيقات عملية تُجسّد رؤية إل جي للذكاء الاصطناعي في مجالات المساحات والطاقة والاتصال. وسيعرض جناح إل جي، من خلال منصة "أوركسترا الذكاء الاصطناعي" الموسّعة، حلولاً متكاملة للمنازل الذكية تُبيّن كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُساهم في خلق تجارب معيشية أكثر كفاءة وترابطاً، مُصممة خصيصاً لتناسب أنماط الحياة الأوروبية.

بالنسبة للذين يتعذر عليهم حضور معرض IFA شخصياً، ستشارك إل جي أجواء الحماس في جناحها الخاص بمعرض IFA 2026 عبر LG Global YouTube.

حول شركة "إل جي الكترونيكس"
تُعد إل جي إلكترونيكس شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، ولها حضور في معظم دول العالم، ويعمل بها أكثر من 75,000 موظف حول العالم. حققت شركات إل جي الأربع - حلول الأجهزة المنزلية، وحلول الترفيه الإعلامي، وحلول المركبات، والحلول البيئية - مجتمعةً إيرادات عالمية تجاوزت 88 تريليون وون كوري في عام 2024. إل جي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية، بدءًا من أجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، وحلول تكييف الهواء، والشاشات، ومكونات وحلول السيارات، وتُعد علامتاها التجاريتان المتميزتان LG SIGNATURE وLG ThinQ الذكيتان من الأسماء المعروفة عالميًا. تفضل بزيارة www.LGnewsroom.com للاطلاع على آخر الأخبار.

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