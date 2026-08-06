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غوغل تستبدل أحد تطبيقاتها الأكثر شعبية بمنافس ذكي.. 10 سنوات من الخدمة
تكنولوجيا
2026-08-06 | 08:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
209 شوهد
بعد عقد كامل من الخدمة، تستعد "غوغل" لإغلاق أحد أشهر تطبيقاتها على نظام أندرويد، وهو المساعد الصوتي
assistant
، لتحل محله تقنية أحدث تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
تحت اسم Gemini.
فقبل نحو عشر سنوات، أطلقت "غوغل" مساعدها الصوتي الذي كان يتيح للمستخدمين إنجاز مهامهم عبر الأوامر الصوتية، وسرعان ما انتشر على نطاق واسع في الهواتف والتلفزيونات والأجهزة المنزلية الذكية العاملة بنظام أندرويد.
لكن في العام الماضي، فاجأت "غوغل" المستخدمين بإعلان أنها ستوقف
assistant
وتستبدله بـGemini، الذي يؤدي الوظيفة نفسها لكن بتقنيات ذكاء اصطناعي أكثر تطورا.
والآن، بدأت الشركة في إرسال رسائل رسمية إلى المستخدمين تخبرهم بأن التطبيق القديم لن يعمل قريبا، وتطلب منهم التحول إلى البديل الجديد.
وجاء في البريد الإلكتروني الذي وصل إلى المستخدمين: "نكتب إليكم لنعلمكم أن مساعد غوغل على جهازكم المحمول سيتوقف، وأن Gemini، مساعدنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، هو الآن تجربة المساعد على أندرويد".
ووفقا للرسالة، ستبدأ "غوغل" في إزالة الوصول إلى Assistant اعتبارا من 4 سبتمبر المقبل، على أن تستغرق العملية بضعة أسابيع حتى تكتمل. وبعد ذلك، لن تكون ميزة Assistant متاحة تماما على أي جهاز.
وبمجرد انتهاء هذه الفترة، وطالما أن الجهاز يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات التقنية ويقع في منطقة تدعم Gemini، سيتحول الهاتف تلقائيا إلى استخدام المساعد الجديد. وهذا يعني أن الطرق المعتادة لاستدعاء المساعد، مثل الضغط المطول على زر الطاقة أو قول Hey Google، ستقوم بتشغيل Gemini بدلا من Assistant.
ولا يقتصر التغيير على الهواتف فقط، بل سيشمل أيضا الأجهزة المرتبطة بها مثل الساعات الذكية وسماعات الأذن.
أما من حيث الأداء، فشركة "غوغل" تؤكد أن Gemini قادر على أداء جميع المهام التي كان يؤديها Assistant، وفهم الأوامر ذاتها. لكن الميزة الأبرز هي أن Gemini يعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي أحدث، ما يسمح له بفهم المحادثات الطبيعية بشكل أفضل، بحيث يمكن للمستخدم التحدث مع هاتفه وكأنه يتحدث إلى إنسان.
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