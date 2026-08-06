وداعًا للسكرين شوت؟ إنستغرام يختبر 4 تغييرات مفاجئة للمستخدمين

يسعى تطبيق "إنستغرام" أو "Instagram" باستمرار إلى تطوير منصته لتعزيز خصوصية المستخدمين وتسهيل عمل صناع المحتوى والعلامات التجارية.





حظر التقاط الشاشة (Screenshots) للقصص



تختبر المنصة إضافة طبقة حماية جديدة لميزة "القصص" (Stories) تمنع المستخدمين من التقاط صور للشاشة (Screenshots). وتهدف هذه الخطوة إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع حفظ وتداول المحتوى الخاص دون إذن مسبق من صاحبه.





إخفاء أو تغيير طريقة عرض عدد المتابعين



تختبر إنستغرام خيارات جديدة تتعلق بطريقة عرض عدد المتابعين (Followers) على الملفات الشخصية. ويأتي هذا التوجه للحد من التركيز المفرط على الأرقام، وتوجيه اهتمام المستخدمين والجمهور نحو جودة المحتوى والتفاعل الحقيقي بدلاً من الاعتماد المباشر على حجم المتابعة.



وفي إطار هذه الجهود، كشفت تقارير وتسريبات تقنية عن قيام الشركة باختبار أربعة تحديثات جديدة قد تغير طريقة التفاعل والاستخدام بشكل جذري قبل إطلاقها رسميًا.تختبر المنصة إضافة طبقة حماية جديدة لميزة "القصص" (Stories) تمنع المستخدمين من التقاط صور للشاشة (Screenshots). وتهدف هذه الخطوة إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع حفظ وتداول المحتوى الخاص دون إذن مسبق من صاحبه.تختبر إنستغرام خيارات جديدة تتعلق بطريقة عرض عدد المتابعين (Followers) على الملفات الشخصية. ويأتي هذا التوجه للحد من التركيز المفرط على الأرقام، وتوجيه اهتمام المستخدمين والجمهور نحو جودة المحتوى والتفاعل الحقيقي بدلاً من الاعتماد المباشر على حجم المتابعة.

إطلاق تطبيق Edits على أجهزة الحواسيب (Desktop)



بعد النجاح الذي حققه تطبيق التحرير والمونتاج "Edits" على الهواتف المحمولة، تعمل شركة "ميتا" على تطوير نسخة مخصصة لأجهزة أجهزة أسطح المكتب (Desktop). تهدف هذه الخطوة إلى توفير أدوات احترافية أسهل لصناع المحتوى لتعديل الصور ومقاطع الفيديو وسلسلة الـريلز Reels بكفاءة أكبر.





ميزة جدولة الرسائل المباشرة (Schedule DMs)



أصبحت الحاجة لإرسال الرسائل المباشرة يدوياً في وقت محدد أمراً من الماضي؛ حيث تختبر المنصة خيار جدولة الرسائل المباشرة (DMs) لترسل تلقائياً في وقت محدد مستقبلاً.



وتُعدّ هذه الميزة أداة تنظيمية متقدمة تفيد العلامات التجارية وصناع المحتوى في إدارات التواصل مع الجمهور وحملات التسويق بشكل أكثر مرونة.







تُظهر هذه الاختبارات التزام إنستغرام بموازنة الأمان والخصوصية من جهة، وتوفير بيئة عمل متكاملة وإنتاجية لصناع المحتوى والشركات من جهة أخرى.