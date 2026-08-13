Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تستعد لإرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الذكاء الاصطناعي يغلق "بوابات" العمل في وجه الشباب

تكنولوجيا

2026-08-13 | 11:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الذكاء الاصطناعي يغلق &quot;بوابات&quot; العمل في وجه الشباب
66 شوهد

دقت منظمة العمل الدولية ناقوس الخطر بشأن مستقبل توظيف الفئات العمرية الشابة، بسبب التسارع الهائل في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحذرت المنظمة من أن هذه المعضلة باتت تمثل عقبة كبرى أمام حصول الشباب على أول فرصة عمل لهم.
ولا يقتصر هذا التحدي على العامل التكنولوجي فحسب، بل يتشابك مع ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتشدد الشركات في سياسات التوظيف، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لتشكيل واقع ضيق ومعقد يضغط على الشباب في سوق العمل.
وأشارت المنظمة، ومقرها جنيف، إلى أن الوظائف التي كانت تُعد تاريخيا "بوابة الدخول" الآمنة للشباب إلى عالم الاحتراف المهني — مثل الأعمال التجارية والإدارية، والمبيعات، وقطاع الخدمات، فضلا عن بعض أدوار التصنيع والمهن التقنية — تشهد الآن تحولات على أوسع نطاق بفعل الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي.
ورغم أن العديد من هذه الوظائف لن يختفي بالكامل،ثمة حقيقة هي أن طبيعتها ومتطلباتها الأساسية ستتغير بشكل جذري.

وفي ظل هذا التحول، يبرز طلب متزايد على مهارات عصرية، في مقدمتها الكفاءة الرقمية، والقدرة على الإشراف على مخرجات الذكاء الاصطناعي ومراقبتها، فضلا عن المهارة في تحديد الحالات التي يظل فيها التدخل والتقدير البشري أمرا لا غنى عنه.
في المقابل، تستمر المهن التي تتطلب معارف متخصصة وعميقة — كالعلوم الطبيعية، والهندسة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات — في الاحتفاظ بمكانتها كمهن مطلوبة بشدة ومحصنة نسبياً ضد الاستبدال الآلي.
وعلى الصعيد الإحصائي، كشفت أرقام المنظمة عن صورة قاتمة، حيث ارتفع معدل بطالة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما) من 12.3% في عام 2023 إلى 12.4% في عام 2025.
ويعني ذلك أن نحو 67 مليون شاب وشابة حول العالم يقفون اليوم على هامش سوق العمل. ولم تكن الزيادات موزعة بالتساوي جغرافيا؛ فقد سُجلت أكبر القفزات في معدلات البطالة بين الشباب في مناطق شمال إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، حيث بلغ المعدل في القارة الأوروبية نحو 15%.
ولمواجهة هذه التحديات المركبة، دعت منظمة العمل الدولية الحكومات والقطاع الخاص إلى مضاعفة الاستثمار في التعليم العالي الجودة، والتدريب المهني المتخصص، وتعزيز ثقافة "التعلم مدى الحياة"، وتوسيع نطاق برامج التلمذة المهنية، لضمان عدم تخلف جيل كامل عن ركب التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
Play
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
Play
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
Play
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-12
Play
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-12
Live Talk
Play
Live Talk
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
Play
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
Play
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
Play
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
Play
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
Play
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
Play
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
Play
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
Play
العراق في دقيقة 12-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-12
Play
نشرة ١٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-12
Live Talk
Play
Live Talk
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
Play
النبي محمد (ع).. سيرة خالدة ورسالة تتجدد - الحلقة ٨٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
Play
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
Play
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
Play
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
Play
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06

اخترنا لك
الهاتف البسيط يعود بقوّة… لماذا يتخلّى البعض عن هواتفهم الذكية؟
04:49 | 2026-08-13
ابل ترفع أسعار ايفون 17
07:42 | 2026-08-08
الذكاء الاصطناعي ينجح في تصميم فيروسات لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات
15:20 | 2026-08-07
محكمة أميركية تُلزم "ميتا" بدفع 567 مليون دولار بسبب الإضرار بالأطفال
07:18 | 2026-08-07
غوغل تستبدل أحد تطبيقاتها الأكثر شعبية بمنافس ذكي.. 10 سنوات من الخدمة
08:41 | 2026-08-06
وداعًا للسكرين شوت؟ إنستغرام يختبر 4 تغييرات مفاجئة للمستخدمين
04:26 | 2026-08-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.