تحذير عاجل: ثغرة خطيرة وإضافة شهيرة قد تحول متصفحك إلى أداة تجسس!

اكتشف باحثون في مجال الأمن السيبراني ثغرة خطيرة في هذه الإضافة، التي يستخدمها حاليًا أكثر من 10 ملايين مستخدم.ما المشكلة؟رغم أن الإضافة يفترض أن تقتصر وظيفتها على حجب إعلانات ، فقد اكتشف الباحثون آلية مخفية تُمكّن المطور من إرسال وتشغيل أي شيفرة عن بُعد مباشرةً على متصفحك من خلال خوادمه. ويحدث ذلك بصمت، دون الحاجة إلى إصدار تحديث جديد للإضافة، مع تجاوز كامل لآلية المراجعة الأمنية الخاصة بغوغل.لماذا يُعدّ ذلك خطيرًا؟إذا تم استغلال هذا الباب الخلفي، فقد تتمكن الإضافة من:• الاطلاع على كل ما تعرضه علامات التبويب المفتوحة في متصفحك.• بياناتك الشخصية وما تقوم بإدخاله.• سرقة ملفات تعريف الارتباط (Cookies) أو رموز المصادقة (Authentication Tokens).• النقر على الأزرار أو إرسال طلبات نيابةً عنك.• الوصول إلى بوابات العمل أو لوحات التحكم الإدارية إذا كانت مفتوحة في متصفحك.ما الذي ينبغي عليك فعله؟تحقّق من إضافات متصفحك الآن. وإذا وجدت إضافة"Adblock for YouTube" ، فقم بإلغاء تثبيتها فورًا واستبدلها ببديل موثوق ومعروف.