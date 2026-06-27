آبل تسعى لموافقة أمريكية لشراء رقائق من شركة صينية مدرجة على القائمة السوداء

وبحسب الصحيفة، تضغط الشركة الأمريكية على مسؤولين في وهيئات أخرى ضمن للحصول على ضوء أخضر للتعامل مع شركة " ميموري تكنولوجيز"، المدرجة على قائمة 1260H التابعة للبنتاغون، والتي تضم شركات يُزعم ارتباطها بالجيش الصيني.وأوضحت أن "آبل" لا تواجه حظراً مباشراً يمنعها من التعامل مع الشركة، لكنها تسعى لضمانات بعدم إدراجها لاحقاً على "قائمة الكيانات" الأمريكية، التي تفرض قيوداً تجارية صارمة.وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن "آبل" رفعت هذا الأسبوع أسعار عدد من أجهزتها، في ظل أزمة عالمية في رقائق الذاكرة أثرت على قطاع التكنولوجيا ودَفعت شركات إلى زيادة الأسعار وتقليص الإنتاج.وأضافت أن أزمة الرقائق انعكست على أسهم شركات التكنولوجيا عالمياً، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع التكاليف وتأثيرها على الطلب والنمو في قطاع .