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آبل تسعى لموافقة أمريكية لشراء رقائق من شركة صينية مدرجة على القائمة السوداء
تكنولوجيا
2026-06-27 | 11:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
86 شوهد
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم السبت، أن شركة "آبل" تسعى للحصول على موافقة
البيت الأبيض
لشراء رقائق ذاكرة من شركة صينية مدرجة على قائمة سوداء أمريكية، في إطار جهودها لخفض تكاليف مكونات الإنتاج.
وبحسب الصحيفة، تضغط الشركة الأمريكية على مسؤولين في
وزارة التجارة
وهيئات أخرى ضمن
إدارة الرئيس دونالد ترامب
للحصول على ضوء أخضر للتعامل مع شركة "
تشانغ شين
ميموري تكنولوجيز"، المدرجة على قائمة 1260H التابعة للبنتاغون، والتي تضم شركات يُزعم ارتباطها بالجيش الصيني.
وأوضحت أن "آبل" لا تواجه حظراً مباشراً يمنعها من التعامل مع الشركة، لكنها تسعى لضمانات بعدم إدراجها لاحقاً على "قائمة الكيانات" الأمريكية، التي تفرض قيوداً تجارية صارمة.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن "آبل" رفعت هذا الأسبوع أسعار عدد من أجهزتها، في ظل أزمة عالمية في رقائق الذاكرة أثرت على قطاع التكنولوجيا ودَفعت شركات إلى زيادة الأسعار وتقليص الإنتاج.
وأضافت أن أزمة الرقائق انعكست على أسهم شركات التكنولوجيا عالمياً، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع التكاليف وتأثيرها على الطلب والنمو في قطاع
الذكاء الاصطناعي
.
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