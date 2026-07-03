كيف تحجز اسم المستخدم في "واتساب"؟

وإذا كانت هذه الميزة متوافرة في حسابك، فيمكنك إعداد اسم مستخدم خاص بك خلال دقائق باتباع خطوات بسيطة.وفي هذا الدليل سنتعرف على طريقة حجز اسم المستخدم في " " خطوة بخطوة، بالإضافة إلى بعض النصائح لاختيار اسم مناسب.اسم المستخدم هو معرف فريد يمكن استخدامه للتواصل معك على واتساب دون مشاركة رقم هاتفك مباشرة. ويهدف إلى تعزيز الخصوصية، وتسهيل العثور على الحسابات، مع الحفاظ على تجربة استخدام آمنة وسهلة. ويتم، حاليًا، طرح هذه الميزة تدريجيًا، لذلك قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت الحالي.حجز اسم المستخدملمعرفة إذا كانت الميزة متوافرة لديك، افتح تطبيق واتساب على هاتفك، وانتقل إلى الإعدادات، واضغط على صورة الملف الشخصي أو اسم الحساب، وابحث عن خيار اسم المستخدم Username. وإذا لم يظهر خيار اسم المستخدم، فقد يكون السبب أن الميزة لم تصل إلى حسابك بعد. في هذه الحالة حدّث التطبيق إلى أحدث إصدار من متجر التطبيقات وتأكد من استخدام النسخة الرسمية من واتساب، وراقب التحديثات المقبلة، لأنه يتم إطلاق الميزات الجديدة تدريجيًا للمستخدمين.أما إذا كان خيار اسم المستخدم موجودًا اضغط عليه، واكتب اسم المستخدم الذي ترغب في استخدامه، وانتظر حتى يتحقق واتساب من توافر الاسم. وإذا كان الاسم متاحًا ويستوفي الشروط، اضغط على حفظ لتأكيده.وبعد الانتهاء، سيصبح اسم المستخدم مرتبطًا بحسابك، ويمكنك استخدامه وفقًا لطريقة عمل الميزة عندما تكون متاحة بالكامل.اختيار الاسمللحصول على اسم مستخدم مميز، يُفضل اختيار اسم سهل الحفظ والكتابة يعكس هويتك أو علامتك الشخصية إذا كان الحساب مخصصًا للعمل.ومن المهم أن تتجنب إدخال معلومات شخصية مثل رقم الهاتف، أو تاريخ الميلاد.وإذا كان الاسم محجوزًا، جرّب إضافة أحرف أو أرقام بطريقة بسيطة دون تعقيد.يذكر أنه عند إنشاء اسم مستخدم، يجب الالتزام ببعض الشروط حتى يقبل التطبيق الاسم الذي اخترته. ومن أبرز هذه الشروط أن يكون اسم المستخدم فريدًا، وغير مستخدم من قبل شخص آخر، وأن يتكون من أحرف إنجليزية صغيرة (a-z) ، ويمكن أن يتضمن أرقامًا (0-9)، بالإضافة إلى النقطة (.) والشرطة السفلية (_) فقط.كذلك يجب أن يحتوي اسم المستخدم على حرف واحد على الأقل، ولا يمكن أن يتكون من أرقام فقط، ولا يمكن أن يبدأ بـ (http://www) أو ينتهي باسم نطاق مثل (.com)، وذلك لتجنب الالتباس مع عناوين مواقع الويب. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح باستخدام الرموز الخاصة أو المسافات أو الرموز التعبيرية (Emoji) أو معظم علامات الترقيم الأخرى. ويجب أيضًا أن يلتزم اسم المستخدم بمعايير واتساب، لذلك قد يتم رفض الأسماء التي تحتوي على ألفاظ مسيئة، أو تنتحل شخصية شخص أو جهة أخرى، أو تنتهك شروط استخدام الخدمة.تعزيز الخصوصيةيُعد حجز اسم المستخدم في واتساب خطوة مفيدة لمن يرغب في تعزيز الخصوصية، وتسهيل مشاركة الحساب مع الآخرين. وما عليك سوى تحديث التطبيق، ثم التحقق من توفر الميزة واتباع الخطوات السابقة لإعداد اسم المستخدم . وإذا لم تكن الميزة متاحة حتى الآن، فمن المحتمل أن تصل إلى حسابك في أحد التحديثات المقبلة، لذا احرص على إبقاء التطبيق محدثًا باستمرار للاستفادة من أحدث المزايا.