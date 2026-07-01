زين العراق ترعى النسخة الثالثة من القمة العراقية للاتصالات وتجدد التزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي ومستقبل التكنولوجيا في العراق

وجاءت أعمال القمة تحت رعاية وزارة وهيئة الاعلام والاتصالات، وشهدت حضوراً رفيع المستوى ضم نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والخبراء من والمنطقة، لمناقشة أبرز التوجهات التي ترسم مستقبل القطاع الرقمي في البلاد.وتعكس مشاركة في القمة، التزامها بدعم لتطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع مسارات التحول الرقمي والحكومة الذكية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.وناقشت جلسات القمة عدداً من المحاور الاستراتيجية، من بينها تطوير الرقمية، والابتكار التكنولوجي، وتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات، إلى جانب دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء اقتصاد رقمي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.وتأتي هذه المشاركة امتداداً لدور زين العراق في دعم تطور قطاع الاتصالات، إذ تواصل الشركة الاستثمار في تحديث شبكاتها وتوسيع بنيتها التحتية الرقمية وتبني أحدث التقنيات وحلول ، بما يمكّن المؤسسات والأفراد من الاستفادة من حلول رقمية متطورة تدعم أعمالهم وتواكب تطلعاتهم.وذكر الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق إيمري غوركان "تمثل القمة العراقية للاتصالات منصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول مستقبل التكنولوجيا والاتصالات في العراق. ونثمن الجهود التي تقودها وهيئة الاعلام والاتصالات في رسم ملامح المرحلة المقبلة وبناء بيئة رقمية متطورة تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة للمواطنين."وتؤكد زين العراق، من خلال مشاركتها في هذه القمة، استمرارها في دعم مسيرة التحول الرقمي في العراق عبر الاستثمار في البنية التحتية والابتكار وتطوير الحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز وبناء مستقبل رقمي مستدام يدعم أهداف ويواكب تطلعات المجتمع.