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الحسناء الروسية.. شبيهة هالاند تحقق 100 مليون مشاهدة
منوعات
2026-07-11 | 04:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
435 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
تحولت عارضة الأزياء الروسية أناستاسيا كوستروميتينا إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفتت الأنظار بالشبه الكبير بينها وبين نجم منتخب
النرويج
إرلينغ هالاند
، الذي يواصل خطف الأضواء في
كأس العالم
2026.
وجاء مقاطع الفيديو التي تنشرها العارضة بالتزامن مع تألق
هالاند
في البطولة، إذ قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سجل سبعة أهداف في أربع مباريات، بينها هدفي الفوز التاريخي على
البرازيل
.
وقالت كوستروميتينا، البالغة من العمر 25 عاماً، إن فكرة تقليد هالاند بدأت بعدما أخبرها أصدقاؤها وأفراد عائلتها بأنها تشبه مهاجم
النرويج
بشكل لافت.
وأضافت في مقابلة مع وكالة "رويترز": "في البداية أخبرتني إحدى صديقاتي أنني أشبه لاعب كرة قدم، ثم بدأ الجميع يكرر الأمر. وعندما أصبح هالاند حديث العالم خلال
كأس العالم
، انتشر تحدٍ على الإنترنت لأشخاص يشبهونه، فقررت المشاركة."
وتنشر العارضة، التي تتميز بالشعر الأشقر والعينين الزرقاوين الرماديتين، مقاطع تقلد فيها تعابير هالاند واحتفالاته داخل الملعب وخارجه، مؤكدة أن هذه الفيديوهات حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة.
وقالت: "لم أتوقع أبداً أن تنتشر بهذا الشكل، لكن المشاهدات لا تزال ترتفع، كما حصلت على فرص عمل وإعلانات جديدة بفضل هذه
الشهرة
."
ويتابع كوستروميتينا أكثر من 139 ألف شخص على حسابها في "إنستغرام"، فيما استفادت من موجة الشعبية العالمية التي يحظى بها هالاند خلال البطولة.
ولم يقتصر تأثير النجم النرويجي على مواقع التواصل، إذ كشف
السجل الوطني
للهوية في
بيرو
أن مئات العائلات أطلقت اسم هالاند على أطفالها حديثي الولادة منذ انطلاق كأس العالم.
ووفق البيانات الرسمية، يحمل 468 شخصاً لقب "هالاند"، بينما سُجل 91 طفلاً بالاسم الكامل "
إرلينغ هالاند
"، معظمهم خلال الأسابيع التي أعقبت انطلاق البطولة، مع تزايد الأعداد بعد تأهل النرويج إلى ربع النهائي.
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