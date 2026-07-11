الحسناء الروسية.. شبيهة هالاند تحقق 100 مليون مشاهدة

وجاء مقاطع الفيديو التي تنشرها العارضة بالتزامن مع تألق في البطولة، إذ قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سجل سبعة أهداف في أربع مباريات، بينها هدفي الفوز التاريخي على .وقالت كوستروميتينا، البالغة من العمر 25 عاماً، إن فكرة تقليد هالاند بدأت بعدما أخبرها أصدقاؤها وأفراد عائلتها بأنها تشبه مهاجم بشكل لافت.وأضافت في مقابلة مع وكالة "رويترز": "في البداية أخبرتني إحدى صديقاتي أنني أشبه لاعب كرة قدم، ثم بدأ الجميع يكرر الأمر. وعندما أصبح هالاند حديث العالم خلال ، انتشر تحدٍ على الإنترنت لأشخاص يشبهونه، فقررت المشاركة."وتنشر العارضة، التي تتميز بالشعر الأشقر والعينين الزرقاوين الرماديتين، مقاطع تقلد فيها تعابير هالاند واحتفالاته داخل الملعب وخارجه، مؤكدة أن هذه الفيديوهات حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة.وقالت: "لم أتوقع أبداً أن تنتشر بهذا الشكل، لكن المشاهدات لا تزال ترتفع، كما حصلت على فرص عمل وإعلانات جديدة بفضل هذه ."ويتابع كوستروميتينا أكثر من 139 ألف شخص على حسابها في "إنستغرام"، فيما استفادت من موجة الشعبية العالمية التي يحظى بها هالاند خلال البطولة.ولم يقتصر تأثير النجم النرويجي على مواقع التواصل، إذ كشف للهوية في أن مئات العائلات أطلقت اسم هالاند على أطفالها حديثي الولادة منذ انطلاق كأس العالم.ووفق البيانات الرسمية، يحمل 468 شخصاً لقب "هالاند"، بينما سُجل 91 طفلاً بالاسم الكامل " "، معظمهم خلال الأسابيع التي أعقبت انطلاق البطولة، مع تزايد الأعداد بعد تأهل النرويج إلى ربع النهائي.