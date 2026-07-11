القمر الجديد يشعل أبواب الحظ... وهذه الأبراج على موعد مع الانفراجات الكبرى

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكاين عقيقي أن يحمل هذا الأسبوع أحداثًا فلكية استثنائية، يتصدرها ميلاد القمر الجديد في ، وهو حدث يتكرر مرّة واحدة فقط خلال العام في كل برج.





ويحظى مواليد السرطان بالنصيب الأكبر من تأثيرات هذا القمر الجديد، إذ يُشكّل بالنسبة إليهم بداية دورة جديدة مليئة بالفرص والتطورات الإيجابية. إنّها مرحلة مناسبة لرسم الأهداف، واتخاذ القرارات المهمة، والانفتاح على آفاق مهنية وشخصية جديدة، مع قدرة أكبر على تجاوز العقبات وإنجاز الأعمال التي طال انتظارها، ما يجعل هذه الفترة استثنائية بكل المقاييس.



وفي موازاة ذلك، يواصل المشتري عبوره في ، مشكلًا زوايا فلكية متناغمة مع زحل ونبتون في الحمل، إضافة إلى تسديسه مع المريخ وأورانوس في الجوزاء. وتمنح هذه التشكيلات الفلكية طاقة قوية من الجرأة والثقة بالنفس والرغبة في الانطلاق، كما تعزز فرص النجاح والإنجاز وتنعش المشاعر العاطفية، خصوصًا لدى مواليد الأبراج النارية، الذين قد يعيشون فترة مليئة بالفرص السعيدة والتطورات الإيجابية على مختلف المستويات.



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أمّا وجود الزهرة في برج ، فيلقي بظلاله الإيجابية على العلاقات العاطفية والمالية، حيث ترتفع فرص الارتباط والخطوبة والزواج، كما تزداد احتمالات تحقيق مكاسب مادية أو نيل شهرة وانتشار، خاصة لدى مواليد الثور والعذراء والجدي، الذين يستفيدون من الدعم الذي تمنحه الزهرة في هذا الموقع.



وتبدأ حركة القمر هذا الأسبوع بوجوده في يومي السبت والأحد، ما يعزز فرص التواصل الناجح، وعقد الاتفاقات، وبناء علاقات جديدة، ويمنح مواليد الجوزاء والميزان والدلو طاقة إيجابية تدفعهم نحو التقدم وتحقيق الوعود والتطورات المهمة، سواء على الصعيد المهني أو العاطفي.



ومع بداية الأسبوع، يومي الاثنين والثلاثاء، ينتقل القمر إلى ليولد فيه القمر الجديد، وهو الحدث الأبرز فلكيًا، حيث تتضاعف فرص النجاح والتيسير أمام مواليد السرطان والعقرب والحوت، وتصبح الأجواء أكثر ملاءمة لاتخاذ قرارات مصيرية أو إطلاق مشاريع جديدة.



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وخلال يومي الأربعاء والخميس، ينتقل القمر إلى برج الأسد ليجتمع مع المشتري، كوكب الحظ الأكبر، فيمنح مواليد الحمل والأسد والقوس دفعة قوية من التفاؤل والطاقة الإيجابية، مع فرص مميزة للنجاح والتقدم وتحقيق الإنجازات.



ويختتم الأسبوع مع وصول القمر إلى برج العذراء يوم الجمعة، حيث يلتقي بالزهرة، كوكب الحظ الأصغر، فتتحسن الأوضاع لدى مواليد ، ولا سيما الثور والعذراء والجدي، سواء على المستوى المالي أو المهني أو العاطفي، لتكون نهاية الأسبوع واعدة ومليئة بالإيجابيات.



أمّا على صعيد حركة الكواكب، فتستمر الشمس وعطارد المتراجع في برج السرطان، بينما تتابع الزهرة مسيرتها في العذراء، ويواصل المشتري وجوده في الأسد، في حين يتراجع كل من زحل ونبتون في برج الحمل، ويتحرك المريخ وأورانوس في الجوزاء، فيما يواصل تراجعه في برج ، وهي مواقع فلكية ترسم ملامح أسبوع غني بالتحولات والفرص، وتدعو إلى استثمار الطاقات الإيجابية بحكمة، مع التروي في القرارات التي قد تتأثر بتراجع عطارد. وبالنسبة للخبيرة الفلكية ، يتزامن هذا الميلاد مع اقتران القمر بالشمس وعطارد المتراجع، في مشهد فلكي يمنح طاقات قوية للبدايات الجديدة، ويفتح أبواب الحظ والتغيير أمام عدد كبير من الأبراج، ولا سيما مواليد والعقرب والحوت، إضافة إلى والعذراء والقوس. وتشير هذه الأجواء إلى ارتفاع ملحوظ في المعنويات، وإمكانية حسم ملفات عالقة، إلى جانب انطلاق مشاريع وخطط جديدة قد تحمل نتائج واعدة خلال الفترة المقبلة.ويحظى مواليد السرطان بالنصيب الأكبر من تأثيرات هذا القمر الجديد، إذ يُشكّل بالنسبة إليهم بداية دورة جديدة مليئة بالفرص والتطورات الإيجابية. إنّها مرحلة مناسبة لرسم الأهداف، واتخاذ القرارات المهمة، والانفتاح على آفاق مهنية وشخصية جديدة، مع قدرة أكبر على تجاوز العقبات وإنجاز الأعمال التي طال انتظارها، ما يجعل هذه الفترة استثنائية بكل المقاييس.وفي موازاة ذلك، يواصل المشتري عبوره في ، مشكلًا زوايا فلكية متناغمة مع زحل ونبتون في الحمل، إضافة إلى تسديسه مع المريخ وأورانوس في الجوزاء. وتمنح هذه التشكيلات الفلكية طاقة قوية من الجرأة والثقة بالنفس والرغبة في الانطلاق، كما تعزز فرص النجاح والإنجاز وتنعش المشاعر العاطفية، خصوصًا لدى مواليد الأبراج النارية، الذين قد يعيشون فترة مليئة بالفرص السعيدة والتطورات الإيجابية على مختلف المستويات.تابع عقيقي على .

أمّا وجود الزهرة في برج ، فيلقي بظلاله الإيجابية على العلاقات العاطفية والمالية، حيث ترتفع فرص الارتباط والخطوبة والزواج، كما تزداد احتمالات تحقيق مكاسب مادية أو نيل شهرة وانتشار، خاصة لدى مواليد الثور والعذراء والجدي، الذين يستفيدون من الدعم الذي تمنحه الزهرة في هذا الموقع.وتبدأ حركة القمر هذا الأسبوع بوجوده في يومي السبت والأحد، ما يعزز فرص التواصل الناجح، وعقد الاتفاقات، وبناء علاقات جديدة، ويمنح مواليد الجوزاء والميزان والدلو طاقة إيجابية تدفعهم نحو التقدم وتحقيق الوعود والتطورات المهمة، سواء على الصعيد المهني أو العاطفي.ومع بداية الأسبوع، يومي الاثنين والثلاثاء، ينتقل القمر إلى ليولد فيه القمر الجديد، وهو الحدث الأبرز فلكيًا، حيث تتضاعف فرص النجاح والتيسير أمام مواليد السرطان والعقرب والحوت، وتصبح الأجواء أكثر ملاءمة لاتخاذ قرارات مصيرية أو إطلاق مشاريع جديدة.لمعرفة برجك أوّل بأوّل،وخلال يومي الأربعاء والخميس، ينتقل القمر إلى برج الأسد ليجتمع مع المشتري، كوكب الحظ الأكبر، فيمنح مواليد الحمل والأسد والقوس دفعة قوية من التفاؤل والطاقة الإيجابية، مع فرص مميزة للنجاح والتقدم وتحقيق الإنجازات.ويختتم الأسبوع مع وصول القمر إلى برج العذراء يوم الجمعة، حيث يلتقي بالزهرة، كوكب الحظ الأصغر، فتتحسن الأوضاع لدى مواليد ، ولا سيما الثور والعذراء والجدي، سواء على المستوى المالي أو المهني أو العاطفي، لتكون نهاية الأسبوع واعدة ومليئة بالإيجابيات.أمّا على صعيد حركة الكواكب، فتستمر الشمس وعطارد المتراجع في برج السرطان، بينما تتابع الزهرة مسيرتها في العذراء، ويواصل المشتري وجوده في الأسد، في حين يتراجع كل من زحل ونبتون في برج الحمل، ويتحرك المريخ وأورانوس في الجوزاء، فيما يواصل تراجعه في برج ، وهي مواقع فلكية ترسم ملامح أسبوع غني بالتحولات والفرص، وتدعو إلى استثمار الطاقات الإيجابية بحكمة، مع التروي في القرارات التي قد تتأثر بتراجع عطارد.