بينها البابونج.. هذه المشروبات الطبيعية قد تعزز النوم وتقلل الأرق

ووفقًا لمؤسسة النوم الأمريكية، تحتوي بعض المشروبات على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة الجهاز العصبي أو تحفز إنتاج هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

ويأتي شاي البابونج في مقدمة هذه المشروبات، إذ يحتوي على مضادات أكسدة، أبرزها مركب الأبيجينين (Apigenin)، الذي يرتبط بمستقبلات في الدماغ قد تساعد على تقليل التوتر والقلق وتعزيز النوم.

أما الدافئ، فيحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يدخل في إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين، كما أن تناول مشروب دافئ قبل النوم يمنح شعورًا بالراحة والهدوء.

ويُعد عصير الكرز الحامض أيضًا من الخيارات المفيدة، لاحتوائه بشكل طبيعي على الميلاتونين، وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في زيادة مدة النوم وتحسين جودته لدى بعض الأشخاص.

كما يساهم شاي النعناع في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ، وهو ما قد يمنح شعورًا بالاسترخاء، رغم أن تأثيره المباشر على النوم لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.

وتشير أبحاث إلى أن شاي اللافندر قد يساعد على تهدئة الأعصاب والتقليل من التوتر، الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم.

في المقابل، تنصح الأمريكية (CDC) بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة وبعض أنواع الشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، قبل النوم بعدة ساعات، لأنها قد تؤخر النوم أو تقلل من جودته.

كما يُنصح بعدم الإكثار من شرب السوائل قبل النوم مباشرة، لتجنب الاستيقاظ المتكرر ليلًا بسبب الحاجة إلى التبول.

ويؤكد الخبراء أن استمرار الأرق لأكثر من ثلاثة أشهر، أو تكراره عدة مرات أسبوعيًا، يستدعي مراجعة الطبيب، لأنه قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية تتطلب التشخيص والعلاج.