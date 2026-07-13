"ميتا" توقف ميزة ذكاء اصطناعي مثيرة للجدل

وكانت الميزة المثيرة للجدل التي أطلق عليها اسم "ميوز إيميج" (Muse Image)، تتيح لأي شخص على منصة "إنستغرام" توليد صور مزيفة (Deepfakes) باستخدام ، وذلك بمجرد وضع إشارة (@) على أي حساب عام، ليتمكن النظام من سحب صور المستخدمين ومنشوراتهم وإنشاء محتوى جديد يحاكي ملامحهم، دون أن يطلب منهم الإذن مسبقا.وقد بررت "ميتا" إطلاق الميزة بأنها تساعد المستخدمين على تصميم دعوات مناسبات أو رسومات مخصصة، لكنها تجاهلت أن الأمر يتعلق باستغلال صور الآخرين دون موافقتهم.وما زاد الطين بلة أن الميزة كانت تعمل بنظام "إلغاء الاشتراك" (opt-out)، وهذا يعني أنك إذا كنت لا تريد أن يستخدم أحدهم صورك في توليد محتوى مزيف، فكان عليك أن تخوض في أعماق إعدادات حسابك، وتلغي تفعيل خيار يسمح للآخرين بإعادة استخدام محتواك، أو أن تجعل حسابك خاصا بدلا من عام. بمعنى أن الشركة وضعت عبء الحماية على عاتق المستخدم بدلا من أن تطلب الموافقة المسبقة.ولم يقتصر الغضب على المستخدمين العاديين، بل امتد إلى كبرى وكالات ونقابات الممثلين.فوفقا لمجلة "فارايتي"، أعربت وكالة الفنانين المبدعين (CAA)، التي تتولى إدارة أعمال نخبة من مشاهير هوليوود، الرياضيين، وصناع المحتوى، بينهم وميريل ستريب، عن قلقها مباشرة لشركة "ميتا"، وأصدرت بيانا أكدت فيه: "لا ينبغي لأي طرف ثالث - بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي - استخدام اسم أي شخص أو صورته أو شكله أو صوته أو أعماله الإبداعية دون موافقة واضحة وموثقة". كما حثت نقابة الممثلين الأمريكية SAG-AFTRA أعضاءها على تعطيل الميزة فورا.ووسط هذا الزخم من الانتقادات، تراجعت "ميتا" سريعا وأعلنت في تحديث لإعلانها أنها استمعت للتعليقات، وأقرت بأن الميزة "أخطأت الهدف"، وأنها أوقفتها بالكامل.ورغم أن الشركة لم تذكر صراحة أن احتجاجات الوكالات والنقابات كانت السبب المباشر في القرار، فإن تزامن التراجع مع تلك الضغوط يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه المؤسسات في حماية خصوصية المستخدمين.