"ميتا" توقف ميزة ذكاء اصطناعي مثيرة للجدل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الطريق الى الكأس
من
02:15 PM
الى
03:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الداخلية تنفي وجود 600 ألف منتسب يتقاضون رواتب مزدوجة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569935-639195504987573780.jpg
"ميتا" توقف ميزة ذكاء اصطناعي مثيرة للجدل
منوعات
2026-07-13 | 10:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
54 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أوقفت شركة "ميتا" تفعيل ميزة في أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، بعد أيام فقط من الإعلان عنها، وذلك بسبب موجة الغضب العارمة التي أثارتها بين المستخدمين والمؤسسات الفنية الكبرى.
وكانت الميزة المثيرة للجدل التي أطلق عليها اسم "ميوز إيميج" (Muse Image)، تتيح لأي شخص على منصة "إنستغرام" توليد صور مزيفة (Deepfakes) باستخدام
الذكاء الاصطناعي
، وذلك بمجرد وضع إشارة (@) على أي حساب عام، ليتمكن النظام من سحب صور المستخدمين ومنشوراتهم وإنشاء محتوى جديد يحاكي ملامحهم، دون أن يطلب منهم الإذن مسبقا.
وقد بررت "ميتا" إطلاق الميزة بأنها تساعد المستخدمين على تصميم دعوات مناسبات أو رسومات مخصصة، لكنها تجاهلت أن الأمر يتعلق باستغلال صور الآخرين دون موافقتهم.
وما زاد الطين بلة أن الميزة كانت تعمل بنظام "إلغاء الاشتراك" (opt-out)، وهذا يعني أنك إذا كنت لا تريد أن يستخدم أحدهم صورك في توليد محتوى مزيف، فكان عليك أن تخوض في أعماق إعدادات حسابك، وتلغي تفعيل خيار يسمح للآخرين بإعادة استخدام محتواك، أو أن تجعل حسابك خاصا بدلا من عام. بمعنى أن الشركة وضعت عبء الحماية على عاتق المستخدم بدلا من أن تطلب الموافقة المسبقة.
ولم يقتصر الغضب على المستخدمين العاديين، بل امتد إلى كبرى وكالات
هوليوود
ونقابات الممثلين.
فوفقا لمجلة "فارايتي"، أعربت وكالة الفنانين المبدعين (CAA)، التي تتولى إدارة أعمال نخبة من مشاهير هوليوود، الرياضيين، وصناع المحتوى، بينهم
توم هانكس
وميريل ستريب، عن قلقها مباشرة لشركة "ميتا"، وأصدرت بيانا أكدت فيه: "لا ينبغي لأي طرف ثالث - بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي - استخدام اسم أي شخص أو صورته أو شكله أو صوته أو أعماله الإبداعية دون موافقة واضحة وموثقة". كما حثت نقابة الممثلين الأمريكية SAG-AFTRA أعضاءها على تعطيل الميزة فورا.
ووسط هذا الزخم من الانتقادات، تراجعت "ميتا" سريعا وأعلنت في تحديث لإعلانها أنها استمعت للتعليقات، وأقرت بأن الميزة "أخطأت الهدف"، وأنها أوقفتها بالكامل.
ورغم أن الشركة لم تذكر صراحة أن احتجاجات الوكالات والنقابات كانت السبب المباشر في القرار، فإن تزامن التراجع مع تلك الضغوط يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه المؤسسات في حماية خصوصية المستخدمين.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ميتا توقف ميزة ذكاء اصطناعي على إنستغرام بسبب مخاوف الخصوصية
11:29 | 2026-07-11
هل تُستخدم صورك على إنستغرام في الذكاء الاصطناعي؟ ميزة جديدة من ميتا تُثير الجدل!
11:29 | 2026-07-09
ميزة جديدة من ميتا لمراقبة محادثات الأطفال مع الذكاء الاصطناعي
04:59 | 2026-04-29
ميتا تطلق أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة محادثات أطفالهم مع الذكاء الاصطناعي
05:02 | 2026-04-24
ميتا
ميزة
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
ميريل ستريب
سومرية نيوز
توم هانكس
السومرية
هوليوود
الرياض
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الجدل الواسع.. الكشف عن هوية "الرجل المقنّع" في جنازة السيد الخامنئي
دوليات
29.65%
05:26 | 2026-07-12
بعد الجدل الواسع.. الكشف عن هوية "الرجل المقنّع" في جنازة السيد الخامنئي
05:26 | 2026-07-12
بينها عربي.. ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي الجديد
كأس العالم 2026
27.89%
13:35 | 2026-07-11
بينها عربي.. ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي الجديد
13:35 | 2026-07-11
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
محليات
21.25%
06:40 | 2026-07-13
توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية
06:40 | 2026-07-13
هيئة الحج والعمرة تفتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
محليات
21.2%
03:47 | 2026-07-13
هيئة الحج والعمرة تفتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج
03:47 | 2026-07-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-13
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-13
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
الطريق الى الكأس
الدور نصف النهائي من مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ٢٠ | 2026
14:15 | 2026-07-12
الطريق الى الكأس
الدور نصف النهائي من مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ٢٠ | 2026
14:15 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-12
Live Talk
حظر اصطياد البلابل في العراق - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-12
Live Talk
حظر اصطياد البلابل في العراق - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-13
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-13
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
عشرين
الكويت مطلوبة د م في البصرة - الحلقة ٤٦ | الموسم 5
15:15 | 2026-07-12
الطريق الى الكأس
الدور نصف النهائي من مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ٢٠ | 2026
14:15 | 2026-07-12
الطريق الى الكأس
الدور نصف النهائي من مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ٢٠ | 2026
14:15 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-12
Live Talk
حظر اصطياد البلابل في العراق - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-12
Live Talk
حظر اصطياد البلابل في العراق - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
اخترنا لك
حيل خفية في "كاربلاي".. ستغير طريقة استخدام آيفون داخل السيارة
13:05 | 2026-07-13
توقعات الأبراج ليوم 13 تموز 2026.. فرص مهنية ومفاجآت عاطفية لهذه الأبراج الخمسة
11:54 | 2026-07-13
تحذيرات من شرب "دايت كولا"
11:41 | 2026-07-13
في موجات الحر.. هل يُضر كبت عرق الجسم بالصحة؟
12:48 | 2026-07-12
بالتفاصيل.. الفيروسات الأكثر تهديدا للبشر
14:22 | 2026-07-11
بينها البابونج.. هذه المشروبات الطبيعية قد تعزز النوم وتقلل الأرق
09:53 | 2026-07-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.