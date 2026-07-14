ميزة "واتساب" الجديدة.. كيف تقرأ ما فاتك في المجموعات قبل أن تنضم إليها؟

وتتيح هذه الخاصية إرسال آخر 25 إلى 100 رسالة تلقائيًا للوافد الجديد، ممّا يمنحه القدرة على اللّحاق بالنقاشات الدائرة ومتابعتها فورًا بكل سهولة وأمان.وتتميز هذه الخاصية الجديدة بمرونتها العالية ومراعاتها الشديدة لأدق تفاصيل الخصوصية والشفافية، حيث إنّ تفعيل الميزة ليس إجباريًّا على الإطلاق، بل يظل خيارًا طوعيًا يمكن للمسؤول تشغيله أو تجاهله ببساطة أثناء خطوة إضافة العضو الجديد.كما تضمن الميزة شفافية مطلقة داخل المجموعة من خلال إرسال إشعار فوري وتنبيه لجميع الأعضاء الحاليين يعلمهم بتفعيل خيار مشاركة السجل، ليكون الجميع على دراية كاملة بما يقرأه الوافد الجديد.وعلاوة على ذلك، يظل الأمان في مقدمة الأولويات دون أي مساومة، إذ تحافظ جميع الرسائل التي يتم مشاركتها على تشفيرها التام والكامل من طرف إلى طرف لحماية خصوصية البيانات ومنع أي طرف ثالث من الاطلاع عليها، ممّا يجعل إدارة المجموعات والتواصل داخلها أكثر سلاسة وإنتاجية من أي وقت مضى.وفي النهاية، يبدو أن هذه الخطوة لا تحل مشكلة تقنية فحسب، بل تعالج فجوة اجتماعية رقمية عانينا منها جميعًا. لم يعد العضو الجديد بحاجة للشعور بأنه "غريب" ينتظر جدارية من الشروحات المكرّرة، بل بات بإمكانه الاندماج فورًا ومتابعة النقاش من حيث انتهى بفضل بضع رسائل سابقة تُبقي الجميع على نفس الصفحة بكل ثقة وأمان.