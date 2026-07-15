إنجلترا والأرجنتين.. جدل واسع حول حكم نصف نهائي كأس العالم 2026

وبدأ الإعلام البريطاني مبكرا في خوض معركته الخاصة قبل مواجهة منتخب "الأسود الثلاثة" مع حامل اللقب، في مباراة تحمل أبعادا تاريخية ورياضية وسياسية.الفتح تحت المجهروأسند مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الأمريكي الفتح (44 عاما)، الذي أدار خلال النسخة الحالية من البطولة مباريات هولندا واليابان (2-2)، وإسبانيا وأوروغواي (1-0)، إضافة إلى مواجهة والبرازيل في ثمن النهائي، التي انتهت بفوز النرويج (2-1).غير أن وسائل الإعلام لم تتوقف عند سجل الحكم في البطولة، بل سلطت الضوء على علاقته السابقة بالنجم ."حكم ميسي المفضل"وعنونت صحيفة ديلي ميل (Daily Mail) تقريرها بعبارة: " يحصل على حكمه المفضل في نصف نهائي أمام إنجلترا، رغم نظريات المؤامرة التي تزعم أن البطولة مُعدة سلفا".وأشارت الصحيفة إلى أن الفتح سبق أن أدار أربع مباريات شارك فيها ميسي، وجميعها انتهت بانتصارات لفريق النجم الأرجنتيني، مستندة إلى خبرتهما المشتركة في .أما صحيفة ذا صن (The Sun)، فوصفت الفتح بأنه "الحكم الذي اختاره فيفا، والذي شهد أعظم لحظة في مسيرة ميسي"، في إشارة إلى عمله حكما رابعا في العالم عام 2022، الذي توجت فيه باللقب على حساب .جدل يتجاوز الحكمولم يقتصر الجدل على هوية الحكم، إذ ربطت (Daily Mirror) بين تعيين الفتح وقرار فيفا بالموافقة على طلب الأرجنتين خوض المباراة بالقميص الأزرق، تكريما لانتصارها الشهير على إنجلترا في ربع نهائي مونديال عام 1986. وجاء عنوان الصحيفة معبرا عن موقفها: "الحكم حُسم… ورغبة الأرجنتين تحققت".اختبار صعبومع تصاعد الضغوط الإعلامية قبل انطلاق المباراة، يجد إسماعيل الفتح نفسه أمام أحد أصعب اختبارات مسيرته، في مواجهة ينتظر أن تكون مشحونة داخل الملعب وخارجه، حيث ستكون كل صافرة وكل قرار تحت مجهر الجماهير ووسائل الإعلام، في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم عام 2026 حساسية.