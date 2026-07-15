عالمة مناخ تحذر من تغير خطير في درجات الحرارة

ووفقا لها، ليست موجة الحر الحالية التي تجتاح ، مجرد صيف حار وشاذ، بل تعكس تحولا طويل الأمد نحو موجات حر أكثر تواترا وطولا وخطورة.وتقول: "أصبحت فصول الصيف في الولايات المتحدة، وفي جميع أنحاء الشمالية، وحول العالم، أكثر حرارة، وموسم موجات الحر أطول، وموجات الحر نفسها أشد وأخطر من ذي قبل".وتؤكد عالمة المناخ على أنه لا يمكن اعتبار موجة الحر ظاهرة صيفية عادية، لأن الظروف المناخية تغيرت بشكل كبير مقارنة بالماضي.وتقول: "هذا ليس الصيف الذي اعتدنا عليه. ولا يمكننا الاستهانة بموجات الحر واعتبارها مجرد صيف عادي".ووفقا لها، يجب التعامل مع هذه المخاطر بجدية لحماية أنفسنا وعائلاتنا ومجتمعاتنا.وتجدر الإشارة، إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تسببت موجة الحر الشديدة والعواصف في إجهاد البنية التحتية الأمريكية. ففي ، بلغت درجات الحرارة يوم الخميس الماضي 38 درجة مئوية، ما أدى إلى انصهار الأسفلت. كما ألغت أو أجلت عدة مدن على الساحل الشرقي احتفالات عيد الاستقلال بسبب الحرارة، وانقطعت الكهرباء عن 840 ألف منزل على الأقل يوم السبت وسط درجات حرارة وعواصف شديدة