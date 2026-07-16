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لأنّ "المشكلة ليست في الإعاقة".. مها زويهد العربية الوحيدة التي دخلت قائمة فوربس في رحلة لكسر الحواجز غير المرئية
منوعات
2026-07-16 | 02:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
90 شوهد
ماذا لو كان الفرق بين النجاح والفشل ليس الذكاء، ولا الاجتهاد، بل مجرد زر لا يمكن الضغط عليه؟
قد يبدو السؤال غريبًا، لكنه الواقع الذي تعيشه آلاف الفئات من ذوي الإعاقة حول العالم. فطالبٌ كفيف قد يمتلك كل مقومات النجاح، لكنّه يعجز عن متابعة محاضراته لأنّ المنصة التعليمية غير مهيأة لبرامج
قراءة
الشاشة. وآخر يُعاني صعوبة في التعلّم قد يُحرم من مستقبله، ليس لأنّه أقلّ قدرة، بل لأن النظام التعليمي لم يُصمم ليستوعبه.
هذه الفكرة كانت نقطة التحول في حياة اللّبنانية مها زويهد، الخبيرة البارزة في إمكانية الوصول الرقمي، التي اختارت أن تخوض معركة من نوع مختلف: معركة "إمكانية الوصول".
وفي أيّار 2026، أصبحت زويهد العربية الوحيدة التي اختارتها مجلة "فوربس" أو “Forbes” ضمن قائمة Accessibility 200، التي تضم أكثر 200 شخصية تأثيرًا في العالم في مجال جعل التعليم والتكنولوجيا والخدمات أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
لكن اللافت أن قصة مها لم تبدأ بجائزة، بل بطالبين.
الأوّل درس خارج
لبنان
، وحصل على الدعم الذي أوصله إلى الجامعة. أما الثاني، فبقي داخل بلده، ووصل إلى المرحلة الثانوية من دون أن يمتلك المهارات الأساسية التي تسمح له بإكمال تعليمه أو الاعتماد على نفسه. كلاهما كان يملك القدرات نفسها، لكن الفرصة لم تكن متساوية.
ومن هنا بدأت رحلة تغيير استمرت سنوات. في الجامعة الأميركية في
بيروت
، أسّست زويهد مبادرة
able
، التي تهدف إلى جعل التعليم الرقمي متاحًا للجميع، عبر تطوير المنصات الإلكترونية، وتدريب المؤسسات، ونشر ثقافة الوصول الرقمي، بحيث لا يُجبر الطالب على التكيّف مع النظام، بل يُصبح النظام هو من يتكيّف مع احتياجات الطالب.
ورغم أنّ التكنولوجيا اليوم قادرة على مساعدة المكفوفين وضعاف السمع وذوي صعوبات التعلم، فإنّ المشكلة، بحسب زويهد، ليست في غياب التكنولوجيا، وإنّما في غياب التصميم الصحيح الذي يسمح لهذه التقنيات بالعمل.
وخلال سنواتٍ قليلة، تحولت المبادرة إلى مشروع إقليمي، وأسهمت في تأسيس أوّل قسم متخصص بالوصول الرقمي في جامعة بالشرق الأوسط، وإطلاق برامج تدريبية، وهاكاثونات، ومكتبة تعليمية مجانية، إلى جانب أول سياسة مؤسسية لإمكانية الوصول الرقمي في المنطقة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: أين يقف
العراق
من هذا الملف؟
في وقت تتجه فيه الجامعات والمؤسسات حول العالم إلى اعتماد معايير الوصول الرقمي، ما يزال كثير من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية والخدمات الرقمية في المنطقة العربية، ومنها العراق، غير مهيأة بالكامل لاستقبال المستخدمين من ذوي الإعاقة، وهو ما يجعل الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات أكثر صعوبة.
وتؤكد زويهد أنّ الوصول الرقمي ليس رفاهية ولا خدمة إضافية، بل حقّ أساسي، وأنّ المجتمعات التي تصمم تقنياتها للجميع منذ البداية هي الأكثر قدرة على تحقيق التنمية والابتكار.
ولهذا، ترى أن الهدف الحقيقي ليس الفوز بجائزة جديدة، وإنّما الوصول إلى يوم تصبح فيه معايير الوصول الرقمي جزءًا طبيعيًا من أي تطبيق أو موقع إلكتروني أو خدمة حكومية، بحيث لا يضطر أحد إلى المطالبة بحقه في الوصول، لأنه سيكون متاحًا للجميع منذ البداية.
المحرر
منى بركات
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