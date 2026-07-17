واتهم شخصا يدعى معروف عبر "انستغرام" باسم "شربليتا" بتسريب روايات مفبركة مقابل المال، كما وجه انتقادات حادة إلى قناة MTV، مؤكدا أن القضية لا تزال قيد المتابعة القانونية.وقال "دكتور فود": "كلما دفع أحدهم 500 دولار لشربل، ينشر له أوراقا ومستندات"، متهما إياه بتزوير الوقائع وملاحقته قضائيا، مضيفا أن ما يتعرض له اليوم سبق أن واجهه عام 2023.كما شن هجوما على قناة MTV، متسائلا: "هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ من أجل 50 دولارا؟ أنا أعرف من حول لكم الأموال"، في اتهام مباشر للقناة بنشر الأخبار بدوافع مادية.وأكد "دكتور فود" أن هناك قضية قائمة تتعلق بالشركة، مشددا على أنه ملتزم بمتابعتها عبر فريق قانوني متكامل، داعيًا إلى انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.ويأتي هذا الرد بعد انتشار خبر يفيد بأن محكمة جنايات أصدرت حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق حنا ديب، وعدد من المتهمين، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بتصنيع وتهريب ، وفق ما ورد في الحكم القضائي.