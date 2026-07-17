وفاة "سيدة الحمام" الشهيرة

وأكد وكيل أعمالها الخبر لموقع Page Six، قائلا إن فريكر توفيت بهدوء في دبلن مساء الخميس، مضيفا: "برحيلها فقد العالم فنانة لن يتكرر مثلها. لقد كان شرفا لي أن أعرفها وأحبها وأعمل معها، وستبقى دائما في قلبي وفي قلوب محبي السينما والتلفزيون حول العالم".وُلدت فريكر في دبلن في فبراير 1945، وعملت قبل دخولها عالم التمثيل مساعدة لمحرر في صحيفة Irish Times. وبدأت مسيرتها الفنية عام 1964 من خلال فيلم "Of Human Bondage"، قبل أن تشارك في أعمال تلفزيونية ومسرحية عدة، وتحقق شهرة واسعة بشخصية روتش في مسلسل "Casualty"، التي أدتها لسنوات عدة.وجاءت أبرز محطات مسيرتها عام 1989، عندما فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "My Left Foot"، وقالت خلال تسلمها الجائزة: "لا أصدق هذا.. سأحمل هذه الجائزة معي إلى بكل فخر". كما رُشحت لاحقا لجائزة غلوب عن أدائها لشخصية بريدجيت فاغان .وفي عام 1992، قدمت أحد أشهر أدوارها بتجسيد شخصية "سيدة " في فيلم "Home Alone 2"، حيث لعبت دور امرأة مشردة تنقذ الطفل كيفن ماكاليستر من اللصين المعروفين باسم "Wet Bandits"، قبل أن تجمعها به محادثة مؤثرة عن الحب والفقدان داخل قاعة كارنيغي.وفي مقابلة أجرتها عام 2022 مع برنامج "Hard Shoulder"، وصفت فريكر تجربة تصوير الفيلم بأنها كانت "رائعة وسهلة"، وقالت إنها كانت تعود إلى الفندق مرتدية ملابس الشخصية ومغطاة بفضلات الحمام، مازحة: "إذا أردت إخلاء المصعد بسرعة، فما عليك إلا أن ترتدي ملابس مغطاة بفضلات الحمام".وأضافت أنها حصلت على أجر كبير مقابل الدور، وكانت لا تزال تتلقى عائدات مالية من الفيلم تراوحت بين 46 سنتا و10 دولارات.وفي مقابلة مع إذاعة RTE Radio 1 عام 2020، كشفت أنها لم تعد على تواصل مع الفيلم ماكولي كولكين، قائلة: "لا أسمع أخباره، لكنني أقلق عليه، رغم أننا لسنا على تواصل".وكان آخر ظهور سينمائي لبريندا فريكر في فيلم "The Swallow" عام 2024، فيما لم يعلق ماكولي كولكين حتى الآن على نبأ وفاتها.