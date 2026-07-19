عطل فني يضرب "فيسبوك".. ورسالة للمستخدمين: حسابكم غير متاح

ونصت الرسالة التي واجهت المستخدمين على أن "الحساب غير متاح حالياً بسبب مشكلة في الموقع، مع توقعات بحلها خلال وقت قصير"، وطالبتهم بإعادة المحاولة بعد عدة دقائق.وأكد خبراء تقنيون أن هذه الرسالة تشير إلى وجود خلل في "خوادم" (Servers) ، وليس لها علاقة بـ"تعطيل الحسابات" أو اتخاذ إجراءات عقابية بحق المستخدمين، حيث يظهر العطل بشكل متقطع لدى مستخدمي متصفح الويب، بينما تستمر الخدمات بالعمل بشكل طبيعي لدى فئة أخرى، مما يشير إلى أن المشكلة لا تزال في نطاق محدود.وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر شركة "ميتا" المالكة للمنصة بياناً رسمياً حول طبيعة العطل أو أسبابه.هذا ويوصي المختصون في المجال التقني المستخدمين بـ"عدم التسرع" في تغيير كلمات المرور أو محاولة استعادة الحسابات عبر إجراءات معقدة، مؤكدين أن الحل الأمثل هو الانتظار قليلاً وتحديث الصفحة، حيث إن الخلل مرتبط بالبنية التحتية للشركة ومن المتوقع إصلاحه من قبل فريق الدعم الفني خلال وقت وجيز.