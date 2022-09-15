برج الحمل مخلوق لديه إرادة قويّة...إليكم أبرز صفات هذا البرج

الحمل هو أول الأبراج الدائرة، كوكبه الحاكم مارس، بلوتون، ويشير إلى بدء فصل الربيع وميلاد العام. وهو برج ناري، فيتميّز مواليده بالشخصية المستقلة والقويّة.

صفات برج الحمل:

إنّ أبرز ما يميّز مواليد برج الحمل عن غيرهم، الشخصية الشجاعة والمبادرة والريادة والغريزة والوقاحة والأنانية والاندفاع، وهو علامة الذات وإحقاق حقّ الفرد في أن يعيش حياة الحرية الحقيقية. ويمثّل تفوّق الإرادة البشريّة على جميع المعوقات والقيود والتهديدات.

بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، إنّ مولود برج الحمل، مخلوق لديه ارادة قوية ويتصدى بكل حماس لما يؤمن به. بغض النظر عن تراجعه أمام الخطر أو المواجهة فمن الممكن أن يكون صلبًا متأججًا.

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بوسعه أن يكون جريئًا جسورًا وأن يفعل كل ما ينبغي فعله للوصول إلى أهدافه. له من الدوافع القوية ما يمكنه من أن يفعل ما يريد بالتحديد، فيغامر ويجرٍّب الجديد، ويدخل مغامرات جديدة، ويستقل بذاته ومسؤولياته. إلا أنّ الإلتزامات الخارجية دائمًا ما تفرض مشكلات لا يمكنه تذليلها بسهولة، لأنّه عليه أن يتعامل مع الناس أيضًا. للإطلاع على الأبراج اليوميّةبوسعه أن يكون جريئًا جسورًا وأن يفعل كل ما ينبغي فعله للوصول إلى أهدافه. له من الدوافع القوية ما يمكنه من أن يفعل ما يريد بالتحديد، فيغامر ويجرٍّب الجديد، ويدخل مغامرات جديدة، ويستقل بذاته ومسؤولياته. إلا أنّ الإلتزامات الخارجية دائمًا ما تفرض مشكلات لا يمكنه تذليلها بسهولة، لأنّه عليه أن يتعامل مع الناس أيضًا.

مولود برج الحمل يحبّ السيطرة

كما يتّصف مولود برج الحمل بالقيادة، المبادرة، الشعور القوي بالثقة بالنفس، كما يرفض الإصغاء إلى الآخرين. يحبّ السيطرة أو القيود، ويكره تقليص دوافعك. هناك أيام يشعر فيها بأنّه في قمة الجمال والسعادة والشجاعة والإلهام والحب ومساعدة الآخرين ومستحق لكل ما هو مذهل. وهناك أيام أخرى يشعر فيها بالضيق ومعاداة الغير.

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يمكنه أن يكون قاسيًا على غير عادته، كما يمكن أن يكون مغرورًا وأنانيًّا وقاسيًا ومُصادرًا حق الجميع في الكلام وهو يدافع عن أهدافه الشخصيّة الخاصة باسم العدالة.

يتميّز بالنشاط والطاقة وروح المغامرة

كما هو صريح ونزيه عندما يناسبه أن يكون كذلك، بينما تكبح هذه السمات في الغير. يبلغ الذروة في دقيقة ما ويهبط إلى القاعدة في الدقيقة التالية، ولكنه في كل ذلك يرتفع بقوة تكون محبطة للغير ومُلهمة لهم في الوقت ذاته.

وأيضا، يتميز هذا البرج بالنشاط والطاقة وروح المغامرة. في هذا القطاع من خريطة الأبراج قوة واستقامة وأمانة مذهلة ورفض لقبول الهزيمة. طبيعة الحمل متسامحة مغوية سيادية وحاسمة. باختصار، الحمل هو شرارة الحياة والوجود، وهو مصدر كل مبادرة وشجاعة واستقلالية واحترام للذات.



