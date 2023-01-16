وفاة ممثلة إيطالية شهيرة عن عمر ناهز الـ 95 عامًا

أصبحت جينا لولوبريجيدا مصورة ونحاتة بعدما تركت عالم السينماوقدمت لولوبريجيدا أدوارًا أمام نجوم كبار في هوليوود مثل همفري بوجارت وروك هدسون وبيرت لانكستر وتوني كيرتيس وفرانك سيناترا، وكانت من أكثر رموز السينما شهرة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.وقالت المحامية جوليا سيتاني إن "لولوبريجيدا توفيت في مستشفى بالعاصمة الإيطالية روما".وأصبحت لولوبريجيدا مصورة ونحاتة بعدما تركت عالم السينما.وفي سبتمبر/ أيلول، فشلت محاولتها للفوز بمقعد في البرلمان الإيطالي عن حزب سياسي يساري.