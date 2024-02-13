من بينها مدينة في العراق.. إليك 10 مدن عظيمة عبر التاريخ لم تعد موجودة

علماء الآثار، بمساعدة التكنولوجيا الحديثة والدراسات المتقدمة، يكشفون عن أسرار هذه المواقع القديمة، موفرين بذلك نافذة على ماضينا. هذه الأطلال، التي تبدو اليوم هشة ومهجورة، كانت في يوم من الأيام مراكز للحياة والنشاط، تعج بالناس والأسواق والمعابد.
ورغم مرور الزمان على اختفائها وبفضل جهود علماء الآثار عرفنا العديد من المدن التي كانت تزخر بالحياة في فترة من الفترات، والتي كانت تعد معقل التقدم في وقتها، إلا أنها اختفت لأسباب مختلفة سواء أكانت طبيعية أم حربية أم غيرها.
تُقدِّم هذه الأماكن القديمة لمحات عن التاريخ والثقافة والهندسة المعمارية في فتراتها، ولا تزال آثارها تأسر خيال الناس اليوم. وبعد مرور آلاف السنين في المستقبل، تخيل ما سيكتشفه الناس عن كيفية إدارة مجتمعنا وكيف عشنا حياتنا.
كم سيبقى من ثقافتنا المتاحة الآن؟ وهل سيكون لدى الناس في المستقبل أمل في معرفة من نحن؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذه الأسئلة.
مدينة الاستجمام الإيطالية والبركان الثائر "بومبي"
حسب موقع World Atlas الكندي تعد مدينة بومبي، التي تقع في قلب كامبانيا الإيطالية، واحدة من أكثر المواقع الأثرية إثارة للإعجاب والفضول في العالم. هذه المدينة، التي أدرجتها اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي عام 1997، كانت في يوم من الأيام موطناً لأكثر من 10 آلاف نسمة.
كانت مومبي تعيش في ازدهار حتى ذلك اليوم المشؤوم في 24 أغسطس/آب سنة 79م، حين انفجر بركان جبل فيزوف، مغطياً المدينة بالكامل تحت طبقات سميكة من الرماد البركاني.
الكارثة التي حلت ببومبي لم تترك أي فرصة لسكانها للهروب أو حتى للتحذير من الدمار الوشيك. الاكتشافات الأثرية في الموقع تحكي قصة مأساوية، حيث تم العثور على السكان كما لو كانوا متجمدين في الزمن، بفضل الحفظ الاستثنائي للرماد والحجر البركاني.
ما يضاف إلى فظاعة الحادثة هو الاكتشاف الأخير لغرفة يُعتقد أنها كانت تؤوي عبيداً، ما زالت مغطاة بالرماد والزجاج البركاني، والتي توفر نظرة عميقة على الحياة اليومية والظروف المعيشية في تلك الفترة.
لفهم أعمق لهذه الظروف، لجأ علماء الآثار إلى إنشاء قوالب من الجبس لتسليط الضوء على العناصر الموجودة داخل الغرف. هذه الطريقة، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة، تسمح بإعادة تصور الحياة في بومبي بطريقة لم يكن ممكناً تخيلها قبل عقود.
الزوار والباحثون يمكنهم الآن التجول في شوارع المدينة القديمة، مستكشفين منازلها، وحماماتها، وأسواقها، في رحلة خلفية في الزمن تعيد إلى الذاكرة مجتمعاً بأكمله توقف فجأة عن الوجود.
مع توسع فهمنا لهذه الفترة من خلال التكنولوجيا والأبحاث المستمرة، تصبح بومبي ليست فقط موقعاً أثرياً يستحق الزيارة، بل أيضاً مركزاً للتعلم والتأمل في هشاشة الحياة البشرية وقوة الطبيعة المتغيرة.
مدينة الحرب الخالدة.. طروادة بتركيا
طروادة، المدينة الأسطورية التي تقع على أرض تركيا الحديثة، تمثل واحدة من أروع النقاط التي تجمع بين التاريخ، والأسطورة، والثقافة الشعبية عبر العصور. تأسست حوالي سنة 3600 قبل الميلاد، وهي تشهد على التداخل الفريد بين الواقع والخيال، حيث ارتبط اسمها ارتباطاً وثيقاً بحرب طروادة، الحدث الذي ألهم العديد من الأعمال الأدبية وأسر الخيال الشعبي لقرون.
قصص هوميروس، "الإلياذة" و"الأوديسة"، لعبت دوراً حيوياً في خلود مصير طروادة المأساوي وأبطالها، مانحةً الحياة لشخصيات وأحداث قد تتجاوز الواقع التاريخي لتنتقل إلى عالم الأساطير. الموقع الأثري لطروادة، بطبقاته الإحدى عشر المذهلة، يكشف عن قصة طويلة الأمد تمتد لأكثر من 4000 عام، متضمناً فترات متعددة من التاريخ البشري والتطور الحضاري.
في عام 1996، قامت الحكومة التركية بإنشاء متنزه وطني تاريخي حول طروادة، في مبادرة لحماية هذا الموقع الأثري القيم وآثاره وبيئته. وجاء افتتاح متحف طروادة في قرية توفيقية عام 2018 ليضيف بُعداً جديداً لتجربة الزوار، حيث يعرض المتحف نحو ألفي قطعة من مجموعته الشاملة التي تزيد عن 40 ألف قطعة أثرية، مقدماً للزائرين فرصة نادرة للغوص في أعماق التاريخ واكتشاف ثروات طروادة الثقافية.
طروادة، سواء أكانت مدينة تاريخية حقيقية أم رمزاً أسطورياً، تظل تراثاً فريداً يحتفظ بسحره وغموضه عبر الزمن. إنها تقف كشاهد على قوة السرد الإنساني وقدرته على تجاوز حدود الزمان والمكان، ممزوجة بين الحقيقة والخيال، وتقدم للعالم لغزاً آسراً يستمر في إلهام الأجيال وجذب علماء الآثار والمؤرخين والسياح على حد سواء لاستكشاف أسرارها وتراثها العريق.