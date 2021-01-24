التعليم تعلن نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "نتائج القبول شملت أيضاً نتائج قبول طلبة الدورين الأول والثاني الذين ليس لديهم قبول مركزي".

وأضاف العبودي أن "عدد الطلبة الإجمالي من المتقدمين بلغ (17573) سبعة عشر ألف وخمسمئة وثلاثاً وسبعين طالباً بينهم (16433) ستة عشر ألف وأربعمئة وثلاث وثلاثون طالباً ناجحاً من الدور الثالث فيما كان (1140) ألف ومئة وأربعون طالباً من الدورين الأول والثاني".

وأوضح أن "جميع الطلبة المتقدمين قبلوا على وفق اختياراتهم المثبتة في الاستمارة الإلكترونية وفي ضوء الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2021/2020".