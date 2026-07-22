السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الإعدادي لجميع المحافظات

وكان وزير التربية ، في وقت سابق قد اعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي للدور الأول للعام الدراسي (2025-2026)، مؤكداً أن إعلان النتائج يمثل حصيلة عام دراسي حافل بالعطاء والانضباط، أثمر نجاحاً تحقق بتكاتف جهود الأسرة التربوية والجهات الساندة.وثمن ، الدعم المتواصل الذي قدمه دولة رئيس علي فالح ، ومتابعته المباشرة لإنجاح العام الدراسي والعملية الامتحانية، معرباً عن تقديره للمركز الوطني للتحول الرقمي والوزارات والمؤسسات التي شاركت في إنجاز هذا المميز.