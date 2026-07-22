مع قرب إعلان نتائج السادس.. بوابة "أور" تعلن تعرضها لخلل فني مؤقت

– محليات



أعلنت بوابة "أور" الإلكترونية للخدمات الحكومية، اليوم الأربعاء، عن تعرضها لخلل فني طارئ، بالتزامن مع الأنباء التي تتحدث عن قرب إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي، مما أدى إلى ضعف مؤقت في الاستجابة عبر المنصة.





وأكد البيان أن "العمل جارٍ الآن بجهود مكثفة لمعالجة هذا الخلل وتأمين عودة كافة الخدمات للعمل بكامل كفاءتها كالمعتاد".



واختتمت المنصة تنويهها بتقديم الشكر للمواطنين على حسن تفهمهم وسعة صدرهم، مؤكدة أنه سيتم إحاطتهم بأي تحديث فور عودة الخدمة للعمل بشكل كامل. وذكرت البوابة في بيان رسمي وجهته للمواطنين: "نلفت عنايتكم إلى حدوث خلل فني طارئ مما قد يؤدي لضعف مؤقت في الاستجابة عبر بوابة أور الإلكترونية".وأكد البيان أن "العمل جارٍ الآن بجهود مكثفة لمعالجة هذا الخلل وتأمين عودة كافة الخدمات للعمل بكامل كفاءتها كالمعتاد".واختتمت المنصة تنويهها بتقديم الشكر للمواطنين على حسن تفهمهم وسعة صدرهم، مؤكدة أنه سيتم إحاطتهم بأي تحديث فور عودة الخدمة للعمل بشكل كامل.





