النزاهة توضح تفاصيل الحكم بحق مسؤول في بلدية الناصرية سابقاً وزوجته

الهيئة أشارت إلى أنَّ الناصريَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بإيقاع عقوبة الحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقّ كلٍّ من مسؤول شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة سابقاً، وزوجته المُوظَّفة في البلديَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.وأضافت إنَّ قرار الحكم تضمَّن مُصادرة مبلغ (١,٨٩١,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثمانمائة مليون دينارٍ و(٨٥٨,٠٠٠) ثمانمائة ألف دولار، تمَّ ضبطه في دار سكن المُدانــين، وفرض غرامةٍ تبلغ (٣,٧٨٢,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ و(١,٧١٦,٠٠٠) مليون دولارٍ وهي القيمة التي تعادل الكسب غير المشروع في أموالهما، مُوضحةً أنَّ المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد والغرامة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي وجدتها كافيةً ومُقعنةً للإدانة.