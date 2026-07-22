موعد تسيير القطارات إلى كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعين

وقال مدير عام لسكك حديد ، مكي جابر ناصر، في بيان، إنه "استنادًا إلى توجيهات وزير النقل، وهب الحسني، باستنفار جهود الشركة ضمن خطة عمليات الزيارة الأربعينية، سيتم زج 14 قطارًا ابتداءً من 26 تموز 2026".وأوضح، أن "حركة القطارات المنطلقة يوم 26 تموز ستكون على محور – وفي 31 تموز على محور – كربلاء وفي 2 آب على محور سوق الشيوخ – – كربلاء، فيما تنطلق الرحلات على محور – كربلاء اعتبارًا من 3 آب".وأضاف أن "هذا العام سيشهد تشغيل الخط المزدوج بغداد–كربلاء، مما يتيح حركة متزامنة للقطارات في الاتجاهين من دون الحاجة إلى التوقف لإفساح المجال لمرور القطارات المقابلة مما ينعكس إيجابًا على انسيابية التشغيل والالتزام بجداول الرحلات وزيادة عدد الرحلات لخدمة الزائرين".