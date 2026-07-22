المرور تكشف عن مقترح لرفع غرامة السير بالاتجاه المعاكس الى 500 الف دينار

وقال مدير عام المرور الفريق عدي سمير، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الخطة تهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة النظر في آلية إجازات القيادة وزيادة موثوقيتها للوصول إلى الاعتراف الدولي بها"، مبيناً أن "المحور الأول يشمل تحديث مسار الاختبار بإضافة انحناءات واستدارات ومراحل تقييم أكثر دقة لقياس كفاءة المتقدم بمهنية عالية".وأشار سمير إلى أن "اختبار القيادة السابق كان بسيطاً ولا يتماشى مع التطور الحاصل في المركبات الحديثة أو واقع الشوارع الحالي"، مؤكداً أن "الساحات ستغطى إلكترونياً لضمان النزاهة والعدالة".وفي ما يتعلق بالمقيمين الأجانب، أشار مدير المرور إلى أن "منح الإجازات وتمليك المركبات لمن يمتلكون إقامة سنوية سيخضعان لمبدأ التعامل بالمثل مع دول العالم ووفق الضوابط القانونية".وعلى صعيد قانون الغرامات، كشف سمير عن "رفع مقترح لرفع غرامة السير عكس الاتجاه إلى 500 ألف دينار نظرًا لخطورتها العالية، مع التوصية بإلغاء مهلة الـ 72 ساعة لتخفيض الغرامة لمنح المواطن مرونة في التسديد بأي وقت".وشدد الفريق سمير على أن "هذه التسهيلات ستقترن بتطبيق صارم لنظام النقاط التراكمي لسحب الإجازة من السائقين المخالفين فور وصولهم الحد المسموح"، محذراً في الوقت ذاته من أن "موافقات وأعمال تظليل المركبات أصبحت حصراً بمديرية المرور لإشرافها على النسب المسموح بها، ولن يُسمح للمحال التجارية بتنفيذها إطلاقاً".