شلل بيطري ومجازر غائبة.. من يتدارك كارثة الحمى النزفية في ذي قار؟

وفي هذا الصدد، أرجع مسؤولون محليون في ، تفاقم الواقع الصحي وزيادة الإصابات إلى محدودية الدعم المقدم من في للمستشفى البيطري في ، مؤكدين أن شلل الإمكانيات البيطرية أضعف القدرة على المواجهة الميدانية.وأوضح رئيس والبيئة في ، الدكتور ، أن المحافظة سجلت رسمياً 105 إصابات و9 وفيات بالحمى النزفية منذ بداية العام وحتى منتصفه، مشيراً إلى أن الإمكانيات المتاحة لمكافحة هذا الوباء محدودة للغاية في ظل غياب المبيدات اللازمة والنقص الحاد في الكوادر البيطرية المتخصصة.وأضاف أن المجلس وجه مطالبات مباشرة إلى لتقديم منحة طارئة تتيح شراء المبيدات من الأسواق المحلية، إلى جانب التواصل المستمر مع لتأمين المستلزمات الضرورية للمستشفى البيطري.من جانبه، أطلق المستشفى البيطري في ذي قار، تحذيرات متقدمة جرَّاء استمرار تصاعد المنحنى الوبائي. وبين مدير المستشفى البيطري، الدكتور ، أن الارتفاع الحراري المباشر مطلع الصيف تزامن مع قفزة نوعية في عدد الحالات المعلنة من دائرة .وأكد وجود حزمة من العوامل المتداخلة التي أسهمت في تفشّي الوباء، أبرزها ضعف التخصيصات المالية لدائرة البيطرة ضمن الموازنة العامة، وتجاهل المواطنين ومربِّي الماشية للتعليمات الصحية، فضلاً عن النقص الحاد في البنى التحتية النظامية، إذ لا تمتلك المحافظة سوى مجزرة نموذجية واحدة في تغطي نحو 10بالمئة فقط من الحاجة الفعلية، مما فتح الباب أمام ظاهرة الجزر العشوائي والتربية داخل الأحياء السكنية.وأشار مدير المستشفى البيطري إلى أن القائمين على ساحات بيع المواشي ("الجوبات") يمتنعون عن التعاون في التعفير الدوري للمواشي، يرافقه سلوك مجتمعي يتسم باللامبالاة عند شراء اللحوم وتقطيعها داخل المنازل.ورغم الإعلان عن تشكيل خلية أزمة تضم عدة دوائر حكومية في المحافظة للتطويق والحد من انتشار العدوى، إلا أن الحلول الجذرية ما تزال غائبة، وسط تزايد مخاوف الأهالي الذين ينادون بضرورة التدخل السريع لمنع نقل الحيوانات بين المحافظات، وتوفير مجازر رسمية حقيقية، وفرض رادع قانوني وصحي صارم على الجزر العشوائي لحماية المجتمع من خطر الكارثة الصحية الوشيكة.