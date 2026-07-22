بعد قليل.. الإعلان الرسمي لنتائج امتحانات الصف السادس الاعدادي – عاجل

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أنه "بعد قليل.. سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي".ودعت الوزارة، الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة المؤتمر الصحفي لوزير التربية لمواكبة التفاصيل لحظة بلحظة.