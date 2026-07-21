مراقبون يشيدون بتكليف "شغاتي": خدم البلد في أصعب الظروف

أشاد مراقبون بتكليف الفريق بمنصب وكيل لشؤون الاستخبارات، معتبرين أنه خدم البلد في أصعب الظروف.​

وقال المراقبون في أحاديث لـ ، "خطوة تكليف الفريق بمنصب وكيل لشؤون الاستخبارات في الاتجاه الصحيح لما يمتلكه من خبرة وكفاءة عالية".

وأضافوا أن "الفريق شغاتي خدم البلد في أصعب الظروف بوزارة الداخلية من خلال عمله بمنصب مساعد لشؤون الاستخبارات"، مشيرين الى أن "شغاتي كانت له تجربة ناجحة خارج من خلال تعيينه مساعدا للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب".

وكانت مصادر مطلعة أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن القائد العام للقوات المسلحة كلف الفريق بمنصب وكيل لشؤون الاستخبارات.