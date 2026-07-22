حقيقة فتح باب التقديم للدراسة على نفقة وزارة الدفاع في الطبابة العسكرية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التقديم للدراسة على نفقة الوزارة في الطبابة العسكرية، عار عن "، مبينة أن "الوزارة لم تصدر أي دعوة للتطوع خاصة بالدراسة على نفقة الوزارة في صنف الطبابة العسكرية".ودعت الوزارة المواطنين إلى "توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة، واعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (www.mod.mil.iq) ومنصات الوزارة الرسمية الموثقة بعلامة التحقق الزرقاء، كونها المصدر الوحيد لنشر الأخبار والدعوات الخاصة بالوزارة"، مؤكدة "احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يحاول استغلال المواطنين باسم من خلال نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي تسبب إرباكًا وتضليلًا للرأي العام".