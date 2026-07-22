الرقابة النووية: الوضع الإشعاعي في العراق مستقر وخالٍ من أي تلوث

وقال معاون رئيس الهيئة ، إنَّ "الهيئة تواصل تنفيذ خططها الخاصة بالرصد والتأهب من خلال المركزية للطوارئ الإشعاعية والنووية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان المتابعة المستمرة لأي مستجدات قد تؤثر في السلامة الإشعاعية داخل البلاد".وأضاف، أنَّ "منظومات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب بوابات الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية، تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار (24) ساعة، فيما تواصل الفرق الفنية إجراء القياسات والفحوصات الدورية للتأكد من سلامة البيئة الإشعاعية"، مؤكداً أنَّ "جميع النتائج المسجلة حتى الآن ضمن الحدود الطبيعية".وأوضح ، أنَّ " يعتمد على منظومة وطنية متكاملة للرصد والإنذار المبكر، إلى جانب ارتباطه بشبكات الرصد الإشعاعي الإقليمية والدولية، التي تتيح تبادل البيانات بصورة مستمرة مع عدد من دول المنطقة، بينها والأردن ودول ، فضلاً عن الجهات والمنظمات الدولية المختصة، بما يضمن سرعة رصد أي متغيرات إشعاعية والتعامل معها وفق المعايير الدولية".وأشار، إلى أنَّ "الهيئة تمتلك كوادر فنية متخصصة وخطط استجابة جاهزة للتعامل مع أي طارئ"، مبيناً أنَّ "عمليات الرصد والتقييم مستمرة بشكل يومي، وأنَّ المؤشرات الحالية تؤكد استقرار الوضع الإشعاعي داخل العراق وعدم وجود أي مخاطر على المواطنين أو البيئة".