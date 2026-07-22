رغم محاولات الغبار خفضها.. الحرارة حاضرة بمعدلها المعتاد خلال الصيف العراقي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً على العموم، مع تواجد بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى 40 كم/ س مُسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واضافت أن "طقس يومي الجمعة والسبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في جميع مناطق "، مشيرة إلى، أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى 40 كم/ س مُسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".