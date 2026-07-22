حكومة كردستان تحسم الجدل وتحدد أسعار البنزين رسمياً

وذكر بيان للوزارة، أن هذه القرارات صدرت بناءً على توصية رئيس حكومة الإقليم، ، لتنظيم الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وجاءت التسعيرة كالآتي:البنزين عادي الجودة: حُدد سعره في محطات الوقود بـ 750 ديناراً للتر الواحد، على ألا يتجاوز سعر البنزين التجاري ذي الجودة العادية سقف 850 ديناراً.البنزين المحسن: ألا يتجاوز سعره في محطات الوقود حاجز 1000 دينار للتر الواحد.البنزين عالي الجودة (السوبر): ألا يتجاوز سعره في المحطات 1200 دينار للتر.وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة أن تتوافق جودة أنواع البنزين كافة (العادي، المحسن، والسوبر) بشكل تام مع الإرشادات والمواصفات المعتمدة لدى وزارة الثروات الطبيعية.