هيئة الحج والعمرة تمدد فترة التقديم الإلكتروني على قرعة الحج حتى السبت المقبل

وذكرت الهيئة في بيان، أنها "مددت فترة التقديم على قرعة الإلكترونية المقبلة لمدة ثلاثة أيام إضافية؛ على ألا ينتهي التسجيل إلا يوم السبت المقبل الموافق 25 / 7 / 2026".ونوهت الهيئة إلى أنها "اتخذت قرار التمديد من أجل فسح المجال أمام أكثر عدد من الراغبين بالتقديم على قرعة الحج ممن لم يسعفهم الوقت للتسجيل خلال الأيام العشرة الماضية".ولفتت الهيئة إلى أنها "ستفتح رابطاً لاستلام طلبات الراغبين بلم الشمل، شريطة أن يكون كلا المتقدمين قد قدموا على قرعة الحج الإلكترونية ضمن فترة التسجيل المحددة".