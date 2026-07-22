السيد الصدر يدعو إلى منع غيث التميمي من الظهور إعلامياً وبراءة عشيرته منه

وشدد في بيانه على أنه لا ينبغي التعامل مع هذا الزنديق وإن استضافته في القنوات العراقية يجب أن تكون ممنوعة منعاً باتاً.كما دعا عشيرته المحترمة إلى التبرؤ منه حفاظاً على سمعة العشيرة، مؤكداً أنه "لا يمثلهم أكيداً، ولو كنتُ مجتهداً لقلتُ غير ذلك".