"اعتداء على الطريق العام".. محامٍ يناشد مدير المرور حول أزمة شارع النقابات (فيديو)

وأوضح الراوي في مقطع مصور تابعته ، أن المحامين يعانون عند قدومهم إلى النقابة لقضاء أعمالهم من عدم وجود أي مكان لركن سياراتهم، لاسيما أن كراج النقابة يعد صغيراً ولا يستوعب الأعداد الكبيرة.وأشار المحامي إلى وجود "صبات" خرسانية تقطع الشارع، معتبراً إياها اعتداءً صارخاً على الطريق العام وملكية جميع المواطنين، ومطالباً الجهات المختصة ومديرية المرور بالتدخل لرفع هذه العوائق التي تضر بالشارع التابع لكل الناس.