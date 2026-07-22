التربية تحدد موعد فتح باب الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، في بيان ورد إلى ، إن "باب الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي، بفرعيه العلمي والأدبي، سيفتح ابتداء من يوم غد".وأضاف أن "الاعتراض يُعد إجراء مكفولا قانونا، يهدف إلى المراجعة والتثبت من استحقاق الطالب ودرجته".