التربية تعلن إعادة تفعيل رابط خدمة منح إجازات المدارس الأهلية

– محليات



أعلنت ، ممثلة بالمديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، إعادة تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بخدمة منح إجازات المدارس الأهلية، وذلك استكمالاً لإجراءات تأسيسها وإتاحة الفرصة للمؤسسين الذين لم يتمكنوا من التقديم في المدة السابقة.







رابط خدمة منح وتجديد إجازات المدارس الأهلية (المعزز بالدفع الإلكتروني): اضغط هنا





رابط خدمة منح إجازات الاعداديات المهنية: اضغط هنا



وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحا ابتداء من 23/7 ولغاية 3/8/2026 عبر الروابط الإلكترونية الآتية:رابط خدمة منح وتجديد إجازات المدارس الأهلية (المعزز بالدفع الإلكتروني):رابط خدمة منح إجازات الاعداديات المهنية: