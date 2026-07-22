إنجاز استثنائي.. 3 أشقاء من كركوك ضمن أوائل العراق بمعدلات تفوق الـ100

وحصد الطالب جمعة صالح معدل (101%)، يليه شقيقه جمال بمعدل (100.29%)، فيما أكمل شقيقهم الثالث صالح هذه الثلاثية الفريدة بنيله معدل (100%)، ليدون الأشقاء الثلاثة أسماءهم بحروف من نور بين صفوة الطلبة الأوائل.وتشير سجلات والنتائج الدراسية عبر العقود الماضية إلى أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها في تاريخ الامتحانات الوزارية للثانوية العامة، إذ لم يُسجل من قبل وصول ثلاثة أشقاء من منزل واحد إلى هذه المعدلات الكاملة والقياسية في دور دراسي واحد.ولاقى هذا التفوق الاحتفائي صدى واسعاً في الأوساط الأكاديمية والشعبية بمحافظة ، بالنظر لما يعكسه هذا الإنجاز النوعي من حجم الإصرار والمثابرة والجهد العائلي المميز للوصول إلى هذا المستوى العلمي الرفيع.