وزارة الإعمار تباشر العمل بمشروع مجاري كبيسة في الانبار

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المشروع ينفذ بأشراف للمجاري، ويهدف إلى تحسين الواقع البيئي والخدمي في ناحية كبيسة، فضلاً عن دعم القطاع الزراعي، من خلال إنتاج مياه معالجة صالحة للسقي.وأضافت ان المشروع يتضمن تنفيذ محطة معالجة بطاقة تصميمية تبلغ (11000) م³/اليوم، ومد شبكات لمياه الصرف الصحي بطول (78) كم، وشبكات لمياه الأمطار بطول (41) كم، إلى جانب إنشاء محطة رفع مزدوجة.