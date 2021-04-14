السومرية نيوز تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية/ للصف السادس الابتدائي/ في جانب الكرخ من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات للعام الدراسي 2020-2021 .

وفي ما يلي تنشر السومرية نيوز روابط النتائج:

