اليكم نتائج امتحانات الثالث المتوسط في العراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
44
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
44
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
تشيللو
من
04:00 PM
الى
05:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
الأمم المتحدة تكشف حقيقة حركة نزوح من أفغانستان إلى باكستان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
اليكم نتائج امتحانات الثالث المتوسط في العراق
نتائج الامتحانات
2021-08-31 | 08:39
المصدر:
السومرية
8,322 مشاهدة
نشرت السومرية نيوز نتائج امتحانات الثالث المتوسط في بغداد وباقي المحافظات العراقية.
يمكنكم الاطلاع على كافة النتائج التي تنشر عبر موقعنا الالكتروني والمصنفة بحسب المحافظات.
نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الرصافة
نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
نتائج امتحانات الثالث المتوسط لجمبع محافظات العراق
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
محليات
نتائج الامتحانات
+A
-A
آخر الاخبار
06:19 | 2021-09-01
06:19
اقتصاد
وزارة النفط تعلن صادرات وواردات شهر آب
06:14 | 2021-09-01
06:14
محليات
عجلة تقتحم سيطرة كربلاء المركزية وتوقع مصابين (فيديو)
06:00 | 2021-09-01
06:00
بالفيديو
بالفيديو المنازل البغدادية تفقد رونقها بسبب التضخم السكاني
المزيد
اعلان
قمة بغداد
بالفيديو: قمة بغداد... خطوة عراقية مكملة لخطوات سابقة
بالفيديو: قمة بغداد... خطوة عراقية مكملة لخطوات سابقة
نائب يشيد بـ"قمة بغداد": بادرة نوعية ومن الضروري استثمارها ايجابيا
04:18 | 2021-08-29
بالفيديو: تعرف الى الدول المشاركة في قمة بغداد
13:00 | 2021-08-28
محمد بن راشد يغرد حول لقائه بوزير الخارجية الايراني
11:10 | 2021-08-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
محليات
21.67%
03:41 | 2021-08-31
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
03:41 | 2021-08-31
الكاظمي يغرد بشأن "التجنيد الالزامي" و "صندوق الأجيال"
محليات
17.72%
13:47 | 2021-08-31
الكاظمي يغرد بشأن "التجنيد الالزامي" و "صندوق الأجيال"
13:47 | 2021-08-31
طقس الأيام الأربعة المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة
أخبار الطقس
16.85%
07:09 | 2021-08-30
طقس الأيام الأربعة المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة
07:09 | 2021-08-30
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "خدمة العلم"
سياسة
15.65%
11:06 | 2021-08-31
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "خدمة العلم"
11:06 | 2021-08-31
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
محليات
14.88%
05:25 | 2021-08-31
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
05:25 | 2021-08-31
الصحة تعلن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا (وثيقة)
محليات
13.23%
09:27 | 2021-08-30
الصحة تعلن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا (وثيقة)
09:27 | 2021-08-30
المزيد
إستفتاء
هل ستجري الانتخابات في موعدها المحدد؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X