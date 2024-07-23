العبودي: ازمة الكهرباء متوارثة والحكومة الحالية امامها تحديات كبيرة

وقال العبودي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "مشكلة الكهرباء متوارثة من عدة حكومات سابقة الى ان وصلت الى هذه الحكومة التي امامها تحديات كبيرة، وما قامت به هذه الحكومة جيد الى حد ما والحكومة يجب ان تتعامل بواقعية مع الزمن الذي يحكم الإنجازات التي يجب ان يلمسها المواطن الذي ضاق ذرعا بالوعود".وأضاف ان "ما تشهده بغداد لم تشهده من سنوات عديدة من ناحية الخدمات والبنا التحتية"، موضحا ان "البرلمان والبرلمانيين عليهم ان يمارسوا دورهم الرقابي في وضع النقاط على الحروف في محاربة الفساد وعلينا ان نشخص السلبيات ونعالجها بإجراءات تشريعية تحد من الفساد".وأشار العبودي الى ان "ائتلاف إدارة الدولة لا يسيطر على البرلمان وهناك قوى جديدة تنشط واصبح لها دور في اتخاذ القرارات المصيرية".وأوضح، ان "من يريد ان ينتقد الحكومة عليه ان يكون واقعيا وعليه ان ينتقد ائتلاف إدارة الدولة الذي خرجت هذه الحكومة من خلاله والذي يسيطر على تسيير أمور الدولة"، مبينا ان "السوداني لا يستطيع ان يغير وزير او ان يحرك مدير عام دون موافقة ائتلاف إدارة الدولة، والسوداني يدير الدولة تنفيذيا وليس سياديا لان الأمور السيادية لا تتم الا بموافقة جميع الاطراف".