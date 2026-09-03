المجلس الأعلى الإسلامي يكشف موعد تقديم الزيدي مرشحي الوزارات المتبقية

وقال الدفاعي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "عدم استكمال الحكومة بعد نحو 100 يوم يمثل (نقطة ضعف)"، موضحا أن "التأخير يعود إلى خلافات داخل بعض القوى السياسية على المرشحين، إلى جانب خلافات لدى الأطراف الكردية والسنية وقوى الإطار التنسيقي".وأضاف أن " طرح خلال الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي أهمية حسم الملف"، وأكد أن "الأسبوع المقبل يجب أن يشهد الانتهاء من الخلافات وإرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان".وفي ملف نواب ، أشار الدفاعي إلى أن "التوجه يمضي نحو تجاوز فكرة استحداث هذه المناصب، في ظل تعثر استكمال الكابينة والأزمة المالية"، مؤكداً أن "الأولوية هي لشغل الوزارات الشاغرة".